Президент РК поручил нормализовать жизнеобеспечение пострадавших от паводков регионов
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Президент РК Нурсултан Назарбаев принял министра внутренних дел Калмуханбета Касымова, передает МИА «Казинформ».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Президент РК Нурсултан Назарбаев принял министра внутренних дел Калмуханбета Касымова, передает МИА «Казинформ».
Как сообщили в
Кроме того, К. Касымов проинформировал о паводковой обстановке и осуществляемых мероприятиях в Астане и областях республики по недопущению чрезвычайных ситуаций.
Нурсултан Назарбаев обратил внимание на необходимость принятия мер по усилению борьбы с преступностью и обеспечению правопорядка в стране.
Также президент Казахстана поручил реализовать комплекс действий для нормализации жизнеобеспечения всех регионов, пострадавших от паводков. По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений.