Президент РК поручил нормализовать жизнеобеспечение пострадавших от паводков регионов

Как сообщили в пресс-службе Акорды, в ходе встречи министр доложил главе государства о состоянии криминогенной обстановки, принимаемых мерах по дальнейшему реформированию местной полицейской службы, а также сообщил о состоянии дел в исправительных учреждениях и деятельности Национальной гвардии.

Кроме того, К. Касымов проинформировал о паводковой обстановке и осуществляемых мероприятиях в Астане и областях республики по недопущению чрезвычайных ситуаций.

Нурсултан Назарбаев обратил внимание на необходимость принятия мер по усилению борьбы с преступностью и обеспечению правопорядка в стране.

Также президент Казахстана поручил реализовать комплекс действий для нормализации жизнеобеспечения всех регионов, пострадавших от паводков. По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений.