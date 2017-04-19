Медведев пообещал серьезную борьбу на предстоящих президентских выборах
При этом премьер пообещал не превращать политическую борьбу в войну.
При этом премьер пообещал не превращать политическую борьбу в войну.
Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU —
«Борьба, как в любой президентской гонке, будет серьезной. Но мы никогда не превращали политическую борьбу в войну, и делать этого не будем», — сказал Медведев, выступая в Госдуме с отчетом о деятельности правительства за 2016 год.
«Мы с вами прекрасно понимаем, что сейчас у нас трудностей хватает. И если мы будем тратить силы еще и на популизм, на спекуляции, на пустые конфликты — от этого выиграют только те, кого вряд ли заботить, как будет жить Россия», — подчеркнул глава правительства.
При этом он отметил: «Конечно, это не значит, что у нас не может быть разногласий, и наши с вами споры касаются лишь методов достижения главной цели. А цель у нас общая — развивать страну, чтобы обеспечить людям благополучную жизнь».