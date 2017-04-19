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12:36 (мск), источник: Интерфакс

Медведев пообещал серьезную борьбу на предстоящих президентских выборах

При этом премьер пообещал не превращать политическую борьбу в войну.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU — Премьер-министр, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев считает, что в предстоящей президентской кампании в РФ борьба будет серьезной, но обещает, что власть не будет отвлекаться на спекуляции и пустые конфликты.

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«Борьба, как в любой президентской гонке, будет серьезной. Но мы никогда не превращали политическую борьбу в войну, и делать этого не будем», — сказал Медведев, выступая в Госдуме с отчетом о деятельности правительства за 2016 год.

«Мы с вами прекрасно понимаем, что сейчас у нас трудностей хватает. И если мы будем тратить силы еще и на популизм, на спекуляции, на пустые конфликты — от этого выиграют только те, кого вряд ли заботить, как будет жить Россия», — подчеркнул глава правительства.

При этом он отметил: «Конечно, это не значит, что у нас не может быть разногласий, и наши с вами споры касаются лишь методов достижения главной цели. А цель у нас общая — развивать страну, чтобы обеспечить людям благополучную жизнь».

Комментарии
6
Alexey Anoshenkov
О сам верит в то, что говорит?
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Дядя Сухов
Новое - это хорошо забытое старое
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xo ppy
А до этого они шутки шутили?Интересно что нового будет теперь...
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