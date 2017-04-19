Медведев пообещал серьезную борьбу на предстоящих президентских выборах

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU — Премьер-министр, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев считает, что в предстоящей президентской кампании в РФ борьба будет серьезной, но обещает, что власть не будет отвлекаться на спекуляции и пустые конфликты.

«Борьба, как в любой президентской гонке, будет серьезной. Но мы никогда не превращали политическую борьбу в войну, и делать этого не будем», — сказал Медведев, выступая в Госдуме с отчетом о деятельности правительства за 2016 год.

«Мы с вами прекрасно понимаем, что сейчас у нас трудностей хватает. И если мы будем тратить силы еще и на популизм, на спекуляции, на пустые конфликты — от этого выиграют только те, кого вряд ли заботить, как будет жить Россия», — подчеркнул глава правительства.

При этом он отметил: «Конечно, это не значит, что у нас не может быть разногласий, и наши с вами споры касаются лишь методов достижения главной цели. А цель у нас общая — развивать страну, чтобы обеспечить людям благополучную жизнь».