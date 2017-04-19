Новым и.о. руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора назначен Дмитрий Федоткин

До этого назначения он являлся замруководителя межрегионального технологического управления Ростехнадзора. курировал горнотехнический, металлургический надзора и строительный надзор в Москве.

Как ранее сообщал «Ъ», прежний руководитель Западно-Уральского управления Ростехнадзор Александр Кондалов уволился в марте этого года.

Господин Кондалов является фигурантом уголовного дела, возбужденного УФСБ края по факту превышения полномочий. После его увольнения обязанности руководителя управления исполнял начальник горного управления Ростехнадзора РФ Александр Филатов.