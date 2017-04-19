Новым и.о. руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора назначен Дмитрий Федоткин
Новым исполняющим обязанности руководителя
Новым исполняющим обязанности руководителя
До этого назначения он являлся замруководителя межрегионального технологического управления Ростехнадзора. курировал горнотехнический, металлургический надзора и строительный надзор в Москве.
Как ранее сообщал «Ъ», прежний руководитель
Господин Кондалов является фигурантом уголовного дела, возбужденного УФСБ края по факту превышения полномочий. После его увольнения обязанности руководителя управления исполнял начальник горного управления Ростехнадзора РФ Александр Филатов.