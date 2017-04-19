Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
Плохой начальник полезен для подчиненных
Россиянам массово удалось оспорить стоимость жилья
Актриса Екатерина Волкова: «Моей дочери испортили зрение»
39-летняя Оксана Федорова откровенно рассказала о муже
Вечный пьяница и простачок. Любимое амплуа Георгия ВицинаИ Никулин, и Моргунов считали, что «Вицин чертовски талантлив» и они «вместе взятые, не стоят его ногтя»
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни»
Мать Степанова в шоу Малахова объяснила его падение с высоты
Арендные ставки в Москве упали ниже 20 тыс рублей в месяц
Россиянам массово удалось оспорить стоимость жилья
Пхеньян показал, на что способен "комбайн смерти" – СМИ
СМИ стало известно, куда Киев сплавляет химоружие
39-летняя Оксана Федорова откровенно рассказала о муже
Как выглядит 21-летняя «Мисс Россия-2017» (фото)
На Украине СБУ перепугалась закупки российских автобусов
"Нас бы покрошили": Савченко о событиях 2014 года
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen
Что круче: танк или УАЗик
Фоторепортажи
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
15Роботы в Пальмире
14«Дарю тебе звезду»
12США нанесли ракетный удар по Сирии
13:06 (мск), источник: Коммерсантъ

Новым и.о. руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора назначен Дмитрий Федоткин

Новым исполняющим обязанности руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора назначен Дмитрий Федоткин.

До этого назначения он являлся замруководителя межрегионального технологического управления Ростехнадзора. курировал горнотехнический, металлургический надзора и строительный надзор в Москве.

Как ранее сообщал «Ъ», прежний руководитель Западно-Уральского управления Ростехнадзор Александр Кондалов уволился в марте этого года.

Господин Кондалов является фигурантом уголовного дела, возбужденного УФСБ края по факту превышения полномочий. После его увольнения обязанности руководителя управления исполнял начальник горного управления Ростехнадзора РФ Александр Филатов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Как тюрьма влияет на российское общество
На месте крушения сухогруза найдены тела трех погибших
Медведев пообещал не превращать политическую борьбу в войну
КНДР показала постановочное видео ракетного удара по США
СМИ сообщили о перехвате российских Ту-95 истребителями ВВС США
Сын депутата Госдумы признал вину в кибермошенничестве в США
Пятеро российских спортсменов признались в применении допинга
Выборы мэра Омска провалились из-за отсутствия кандидатов
Спорт
«Барселона» верит в чудо. Анонс матчей среды в Лиге чемпионов Верят в успех и в дортмундской «Боруссии», которой предстоит отыгрывать фору в выездном матче против «Монако»
Авто
Новый Haval H6 — теперь как Audi Китайцы показали второе поколение кроссовера, которое явно цитирует Audi Q7
Hi-Tech
Создана уникальная материя с отрицательной массой Физики создали аномальное вещество, которое частично «переворачивает» известные законы науки
Кино
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни» Звезды любимого сериала представили гостям финальную часть истории всемирно известного шефа и его команды
Недвижимость
Тест: Разбираетесь ли вы в архитектуре?
Покупка жилья по переуступке прав - опасно или нет?
На рынке появилось много нераспроданного жилья
Сбербанк начал рефинансировать ипотеку других банков
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Матерей-одиночек лишили пособий из-за «случайных детей» Автор поправок заявил, что такие дети появляются на свет «после корпоративчиков и междусобойчиков», и потому не имеют права на поддержку из бюджета.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь