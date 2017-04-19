Фрегат «Адмирал Макаров» провёл ракетные стрельбы на Балтике
Новейший корабль ВМФ России, который проходит завершающий этап государственных испытаний в Балтийском море, поразил реальную воздушную мишень зенитным ракетным комплексом «Штиль».
Новейший корабль ВМФ России, который проходит завершающий этап государственных испытаний в Балтийском море, поразил реальную воздушную мишень зенитным ракетным комплексом «Штиль».
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Всего в учениях приняли участие более 10 кораблей и судов, а также морская авиация Балтфлота.
Отметим, что сторожевой корабль «Адмирал Макаров» был заложен на заводе «Янтарь» для Черноморского флота.