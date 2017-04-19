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13:11 (мск), источник: Коммерсантъ

Избирком предлагает продлить работу избирательных участков на выборах губернатора до 22 часов

Сегодня на заседании комитета Законодательного собрания Пермского края по госполитике и местному самоуправлению член краевой избирательной комиссии на постоянной основе Татьяна Любарская представила депутатам поправки в закон «О выборах губернатора Пермского края».

Она сообщила, что поправки носят формальный характер и призваны привести в соответствие региональный закон с федеральными законодательством.

Госпожа Любарская также сообщила депутатам, что между первым и вторым чтением проекта закона избирком внесет дополнительно три поправки. «Одна из них изменяет время голосования. Сейчас избирательные участки работают до 20 часов. Мы предлагаем изменить эту норму и увеличить период голосования на два часа — до 22 часов. Это будет сентябрь, и мы считаем, что с целью создания максимальных удобств для избирателей и повышению их активности, наверно, будет целесообразно увеличить период работы. Данная возможность предоставлена субъекту федеральным законодателем», — сообщила Татьяна Любарская.

Еще одна поправка касается «синхронизации сроков сдачи документов кандидатов на должность губернатора края. То есть, согласно предложению избиркома, для своей регистрации кандидат должен будет представить документы в избирательную комиссию края не ранее чем за 50 и не позднее, чем за 45 дней до дня голосования.

По действующей редакции закона период сдачи документов ограничен 60 и 45 днями до голосования.

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