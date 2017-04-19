Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мать Степанова в шоу Малахова объяснила его падение с высоты
Седина предупреждает о проблемах с сердцем
Лучшие идеи для оформления совмещенного санузла
7 имен, означающих «победитель»
Как выглядит 21-летняя «Мисс Россия-2017» (фото)
Вечный пьяница и простачок. Любимое амплуа Георгия ВицинаИ Никулин, и Моргунов считали, что «Вицин чертовски талантлив» и они «вместе взятые, не стоят его ногтя»
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
Сбербанк начал рефинансировать ипотеку других банков
Тест: Разбираетесь ли вы в архитектуре?
КНДР превратила советский танк Т-62 в "комбайн смерти" - СМИ
Знаменитый радиоведущий Битов умер в Москве - СМИ
39-летняя Оксана Федорова откровенно рассказала о муже
Как выглядит 21-летняя «Мисс Россия-2017» (фото)
На Украине СБУ перепугалась закупки российских автобусов
"Нас бы покрошили": Савченко о событиях 2014 года
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen
Что круче: танк или УАЗик
Фоторепортажи
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
15Роботы в Пальмире
14«Дарю тебе звезду»
12США нанесли ракетный удар по Сирии
13:14 (мск), источник: СуперОмск

Попытка № 1. Как в омском горсовете не состоялись выборы мэра

В среду, 19 апреля, выборы омского градоначальника были признаны несостоявшимися.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Отобранные конкурсной комиссией Владимир Куприянов и Андрей Ерошевич поочередно сняли свои кандидатуры. В ходе заседания от депутатов прозвучали как упреки, так и похвала в адрес комиссии.

Как пояснила председатель горсовета Галина Горст, теперь в течение 20 после опубликования сегодняшнего постановления, комиссия назначит дату новых выборов. Есть надежда, что мэра все-таки выберет действующий созыв омского горсовета.

А мы предлагаем посмотреть на эмоции, которые обуревали депутатов во время заседания.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
На месте крушения сухогруза найдены тела трех погибших
Медведев пообещал не превращать политическую борьбу в войну
КНДР показала постановочное видео ракетного удара по США
СМИ сообщили о перехвате российских Ту-95 истребителями ВВС США
Сын депутата Госдумы признал вину в кибермошенничестве в США
Пятеро российских спортсменов признались в применении допинга
Выборы мэра Омска провалились из-за отсутствия кандидатов
Спорт
«Барселона» верит в чудо. Анонс матчей среды в Лиге чемпионов Верят в успех и в дортмундской «Боруссии», которой предстоит отыгрывать фору в выездном матче против «Монако»
Авто
Новый Haval H6 — теперь как Audi Китайцы показали второе поколение кроссовера, которое явно цитирует Audi Q7
Hi-Tech
Создана уникальная материя с отрицательной массой Физики создали аномальное вещество, которое частично «переворачивает» известные законы науки
Кино
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни» Звезды любимого сериала представили гостям финальную часть истории всемирно известного шефа и его команды
Недвижимость
Тест: Разбираетесь ли вы в архитектуре?
Многим россиянам удалось оспорить стоимость жилья
В 2017 году в Москве отреставрируют 14 станций метро
Сбербанк начал рефинансировать ипотеку других банков
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Матерей-одиночек лишили пособий из-за «случайных детей» Автор поправок заявил, что такие дети появляются на свет «после корпоративчиков и междусобойчиков», и потому не имеют права на поддержку из бюджета.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь