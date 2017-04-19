Попытка № 1. Как в омском горсовете не состоялись выборы мэра
В среду, 19 апреля, выборы омского градоначальника были признаны несостоявшимися.
В среду, 19 апреля, выборы омского градоначальника были признаны несостоявшимися.
Отобранные конкурсной комиссией Владимир Куприянов и Андрей Ерошевич поочередно сняли свои кандидатуры. В ходе заседания от депутатов прозвучали как упреки, так и похвала в адрес комиссии.
Как пояснила председатель горсовета Галина Горст, теперь в течение 20 после опубликования сегодняшнего постановления, комиссия назначит дату новых выборов. Есть надежда, что мэра
А мы предлагаем посмотреть на эмоции, которые обуревали депутатов во время заседания.