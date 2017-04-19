Попытка № 1. Как в омском горсовете не состоялись выборы мэра

Отобранные конкурсной комиссией Владимир Куприянов и Андрей Ерошевич поочередно сняли свои кандидатуры. В ходе заседания от депутатов прозвучали как упреки, так и похвала в адрес комиссии.

Как пояснила председатель горсовета Галина Горст, теперь в течение 20 после опубликования сегодняшнего постановления, комиссия назначит дату новых выборов. Есть надежда, что мэра все-таки выберет действующий созыв омского горсовета.

А мы предлагаем посмотреть на эмоции, которые обуревали депутатов во время заседания.