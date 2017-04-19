Вопли Украины повышают международный интерес к ЯМЭФ — Мурадов

«Украинские вопли и крики не просто не мешают форуму, а повышают к нему международный интерес. Когда Киев говорит о том, что в Крыму происходит нечто ужасное, и вообще Крым очень трудно живет, очень многие объективно мыслящие люди хотят своими глазами посмотреть, что же здесь происходит и как в Крыму выстраивается социальная, экономическая жизнь. Все это очень благоприятно сказывается на самом международном интересе к форуму и на том, чтобы привлечь на него как можно больше гостей», — пояснил Мурадов.

В то же время вице-премьер РК предостерег украинских дипломатов от дальнейших «необдуманных действий и заявлений» в отношении Крыма и РФ.

«Злить Россию не надо. Исторические шаги, которые предпринимаются российским государством, носят базисный характер. Они направлены на укрепление экономики нашей страны. Препятствовать этому процессу — делать из себя противников России», — отметил он.

Мурадов напомнил, что деятельность, направленная на подрыв территориальной целостности России, преследуется в соответствии с Уголовным кодексом РФ. При этом он подчеркнул, что в дипломатической службе Украины немало людей связаны с Россией родственными, деловыми и иными узами.

«Сегодняшняя националистическая власть на Украине временная, а дипломатическая служба — это дело долгосрочное. Поэтому когда этих людей внесут в различные запретительные списки (а они могут довести дело до такой ситуации), им будет очень некомфортно в своей последующей жизни решать свои жизненно важные проблемы. Исторические обстоятельства могут меняться, поэтому не надо делать глупостей долгосрочного характера. Это предупреждение моим украинским коллегам-дипломатам», — сказал зампредседателя крымского правительства.