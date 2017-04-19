Исаклинский район вновь возглавил Валерий Ятманкин
В среду, 19 апреля, на внеочередном заседании собрания представителей Исаклинского района главой муниципалитета был избран Валерий Ятманкин.
В среду, 19 апреля, на внеочередном заседании собрания представителей Исаклинского района главой муниципалитета был избран Валерий Ятманкин.
Конкурс на замещение должности главы муниципального образования был объявлен 13 марта. Процедура носила плановый характер: накануне, 12 марта, у действующего главы Исаклинского района Валерия Ятманкина истек срок полномочий.
Документы от кандидатов принимались с 20 марта по 10 апреля.
По результатам итогового собеседования с претендентами конкурсная комиссия, состоящая из представителей правительства Самарской области и депутатов собрания представителей, остановилась на двух кандидатурах.
Депутатам для голосования были рекомендованы бывший руководитель аппарата администрации района, а ныне аналитик обособленного подразделения «Исаклинское» ГКУ СО «ИКАСО» Игорь Моторин и Валерий Ятманкин.
Собрание представителей отдало предпочтение Валерию Ятманкину, который возглавляет муниципалитет с сентября 2007 года. После произнесения торжественной клятвы он официально стал высшим должностным лицом Исаклинского района.