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13:35 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Дума Нижнего Новгорода согласовала Владимира Исаева на пост главы Советского района

Дума Нижнего Новгорода согласовала Владимира Исаева на пост главы Советского района. Такое решение депутаты приняли на заседании Думы 19 апреля.

Публичную поддержку Владимиру Исаеву выразили депутаты Герман Карачевский (ЛДПР), Марк Фельдман («Единая Россия») и Михаил Кузнецов («Патриоты России»).

Депутат от Советского района Евгений Лазарев (КПРФ) поинтересовался у Исаева, как он оценивает уборку возглавляемого им района, «который из года в год признается наименее благоустроенным в зимний период». Владимир Исаев отметил, что действует в рамках бюджета, который выделен мэрией. «Ситуация действительно сложная, но будем ее решать», — добавил Исаев.

Депутат от КПРФ Николай Сатаев спросил кандидата на пост главы района, как он относится к тому, что часть акций ДУКа Советского района купила московская компания «Домком инвест». Владимир Исаев выразил надежду, что работа ДУКа в связи с этим будет вестись лучше.

В ходе тайного голосования за согласование кандидатуры Исаева проголосовало 34 из 36 присутствующих на заседании депутатов, против — один, один воздержался.

Напомним, что Владимир Исаев был назначен и.о. главы Советского в январе 2017 года. В декабре 2016 года сообщалось, что действующий на тот момент глава района Денис Новиков заявил о намерении уйти со своего поста.

СПРАВКА

Владимир Олегович Исаев родился в 1972 году. С марта 2016 года работал в администрации Приокского района в качестве первого заместителя главы района. С 2013 года являлся генеральным директором сети клиник «Персона».

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