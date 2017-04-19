Дума Нижнего Новгорода согласовала Владимира Исаева на пост главы Советского района

Публичную поддержку Владимиру Исаеву выразили депутаты Герман Карачевский (ЛДПР), Марк Фельдман («Единая Россия») и Михаил Кузнецов («Патриоты России»).

Депутат от Советского района Евгений Лазарев (КПРФ) поинтересовался у Исаева, как он оценивает уборку возглавляемого им района, «который из года в год признается наименее благоустроенным в зимний период». Владимир Исаев отметил, что действует в рамках бюджета, который выделен мэрией. «Ситуация действительно сложная, но будем ее решать», — добавил Исаев.

Депутат от КПРФ Николай Сатаев спросил кандидата на пост главы района, как он относится к тому, что часть акций ДУКа Советского района купила московская компания «Домком инвест». Владимир Исаев выразил надежду, что работа ДУКа в связи с этим будет вестись лучше.

В ходе тайного голосования за согласование кандидатуры Исаева проголосовало 34 из 36 присутствующих на заседании депутатов, против — один, один воздержался.

Напомним, что Владимир Исаев был назначен и.о. главы Советского в январе 2017 года. В декабре 2016 года сообщалось, что действующий на тот момент глава района Денис Новиков заявил о намерении уйти со своего поста.

СПРАВКА

Владимир Олегович Исаев родился в 1972 году. С марта 2016 года работал в администрации Приокского района в качестве первого заместителя главы района. С 2013 года являлся генеральным директором сети клиник «Персона».