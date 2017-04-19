Молдавские социалисты обозначили свои требования парламенту страны

«Фракция Партии социалистов разработала законодательную инициативу в поддержку всех предложений, озвученных президентом страны, о смешанной избирательной системе. ПСРМ в срочном порядке регистрирует в парламенте данный законопроект и требует включения в повестку дня и рассмотрения этой законодательной инициативы», — отмечено в заявлении политсилы.

Там сказано, что в кратчайшие сроки ПСРМ отправит данный проект во все дипломатические миссии, аккредитованные в Молдове, а также во все международные организации, которые отслеживают или участвуют тем или иным образом в мониторинге избирательного процесса в республике.

«ПСРМ призывает все международные структуры, в первую очередь, Европейский союз, повлиять на отказ Демократической партии от намерения проголосовать за введение в республике одномандатной избирательной системы», — говорится в сообщении партии.

Социалисты считают, что, в случае принятия проекта Демпартии о переходе к одномандатной избирательной системе, ПСРМ оставляет за собой право не участвовать в следующих парламентских выборах и всеми способами блокировать их.