На должность командира полка ДПС Казани назначен Михаил Савин

Приказ о его назначении был подписан 10 апреля.

Ранее эту должность занимал Алексей Устюгов. 31 января в управлении ГИБДД МВД по РТ прошло совещание, по итогам служебной деятельности подразделений ГИБДД за 2016 год. На мероприятии было принято решение об отстранении Устюгова.