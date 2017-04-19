На должность командира полка ДПС Казани назначен Михаил Савин
(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). Михаил Савин официально назначен на должность командира полка ДПС ОГИБДД УМВД России по Казани, сообщили ИА «Татар-информ» в УГИБДД МВД по РТ.
(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). Михаил Савин официально назначен на должность командира полка ДПС ОГИБДД УМВД России по Казани, сообщили ИА «Татар-информ» в УГИБДД МВД по РТ.
Приказ о его назначении был подписан 10 апреля.
Ранее эту должность занимал Алексей Устюгов. 31 января в управлении ГИБДД МВД по РТ прошло совещание, по итогам служебной деятельности подразделений ГИБДД за 2016 год. На мероприятии было принято решение об отстранении Устюгова.