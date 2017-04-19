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14:01 (мск), источник: ИА Татар-информ

На должность командира полка ДПС Казани назначен Михаил Савин

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). Михаил Савин официально назначен на должность командира полка ДПС ОГИБДД УМВД России по Казани, сообщили ИА «Татар-информ» в УГИБДД МВД по РТ.

Источник: ИА Татар-информ

Приказ о его назначении был подписан 10 апреля.

Ранее эту должность занимал Алексей Устюгов. 31 января в управлении ГИБДД МВД по РТ прошло совещание, по итогам служебной деятельности подразделений ГИБДД за 2016 год. На мероприятии было принято решение об отстранении Устюгова.

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