Антон Алиханов встретился с новым руководителем посольства Белоруссии
Глава региона Антон Алиханов встретился с новым руководителем калининградского отделения посольства Республики Беларусь Сергеем Молуновым.
Глава региона Антон Алиханов встретился с новым руководителем калининградского отделения посольства Республики Беларусь Сергеем Молуновым.
Молунов сменил Василия Горбатенко, который завершил своё четырёхлетнее пребывание на этом посту. За это время отношения между регионом и республикой значительно укрепились.
Антон Алиханов отметил:
— Мы готовы по всем вопросам взаимодействия с белорусскими регионами, находить компромиссные решения. Важно быть в диалоге и понимать чаяния друг друга.
Новый глава отделения Сергей Молунов работает в министерстве иностранных дел Республики Беларусь. Владеет румынским и французским языками, имеет дипломатический ранг «Чрезвычайный и Полномочный Посланник второго класса». Награжден государственными и юбилейными медалями СССР, Республики Беларусь, Российской Федерации и Афганистана.