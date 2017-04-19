Антон Алиханов встретился с новым руководителем посольства Белоруссии

Молунов сменил Василия Горбатенко, который завершил своё четырёхлетнее пребывание на этом посту. За это время отношения между регионом и республикой значительно укрепились.

Антон Алиханов отметил:

— Мы готовы по всем вопросам взаимодействия с белорусскими регионами, находить компромиссные решения. Важно быть в диалоге и понимать чаяния друг друга.

Новый глава отделения Сергей Молунов работает в министерстве иностранных дел Республики Беларусь. Владеет румынским и французским языками, имеет дипломатический ранг «Чрезвычайный и Полномочный Посланник второго класса». Награжден государственными и юбилейными медалями СССР, Республики Беларусь, Российской Федерации и Афганистана.