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13:23 (мск), источник: Вести - Калининград

Антон Алиханов встретился с новым руководителем посольства Белоруссии

Глава региона Антон Алиханов встретился с новым руководителем калининградского отделения посольства Республики Беларусь Сергеем Молуновым.

Молунов сменил Василия Горбатенко, который завершил своё четырёхлетнее пребывание на этом посту. За это время отношения между регионом и республикой значительно укрепились.

Антон Алиханов отметил:

— Мы готовы по всем вопросам взаимодействия с белорусскими регионами, находить компромиссные решения. Важно быть в диалоге и понимать чаяния друг друга.

Новый глава отделения Сергей Молунов работает в министерстве иностранных дел Республики Беларусь. Владеет румынским и французским языками, имеет дипломатический ранг «Чрезвычайный и Полномочный Посланник второго класса». Награжден государственными и юбилейными медалями СССР, Республики Беларусь, Российской Федерации и Афганистана.

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