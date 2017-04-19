Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой»
Специалисты выяснили, что такое измена
Только не плитка: 9 идей для отделки кухонного фартука
Ученые обнаружили под Марианской впадиной признаки жизни
Как одеваются и ухаживают за собой девушки в Казахстане (фото)
Вечный пьяница и простачок. Любимое амплуа Георгия ВицинаИ Никулин, и Моргунов считали, что «Вицин чертовски талантлив» и они «вместе взятые, не стоят его ногтя»
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
Сбербанк начал рефинансировать ипотеку других банков
Тест: Разбираетесь ли вы в архитектуре?
Жена Караченцова закричала от анализов мужа - СМИ
Знаменитый радиоведущий Битов умер в Москве - СМИ
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото)
Валерия с размахом отметила 49-летие (фото)
СМИ: 66-летняя Сенчина призналась, за что не может себя простить
Кудрявцева сильно раскритиковала Бузову - СМИ
Главные премьеры китайского шоу: смешные копии и серьезные авто
«Чувственная чистота» — новый дизайн Mercedes
Фоторепортажи
15Роботы в Пальмире
16Мир встретил Пасху
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
13:57 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Мэрия Воронежа: «Завершения отопительного сезона пока не планируется»

Синоптики обещают заморозки до конца рабочей недели.

Мэрия пока не планирует завершать отопительный период, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе горадминистрации в среду, 19 апреля. Погода «не позволяет отключить отопление»: синоптики обещают заморозки до конца рабочей недели.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, отопительный период закончится после того, как среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней будет выше 8 градусов. Однако жильцы домов могут досрочно отключить отопление или выполнить регулировку системы теплоснабжения. Для этого надо провести общее собрание жильцов, а принятый по его итогам протокол направить в УК или ТСЖ, а также поставщику тепла.

В 2013 и 2014 годах отопительный сезон в Воронеже 18 апреля. В 2015 году отопление отключили в воронежских домах 27 апреля, в 2016-м — 12 апреля.

Отопительный сезон-2015/16 года стартовал в Воронеже 5 октября, а завершился 12 апреля. В 2016 году коммунальщики начали подачу тепла в соцобъекты и жилые дома Воронежа 23 сентября, а отключили — 12 апреля.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Спецпроект РИА «Воронеж». Пусть мама увидит. Почемучка Вика
Медведев в Госдуме ответил на вопрос о расследовании Навального
На месте крушения сухогруза найдены тела трех погибших
КНДР показала постановочное видео ракетного удара по США
МРОТ поднимут до уровня прожиточного минимума
Сын депутата Госдумы признал вину в кибермошенничестве в США
Пятеро российских спортсменов признались в применении допинга
К Земле в ночь на четверг приблизится большой астероид
Спорт
«Барселона» верит в чудо. Анонс матчей среды в Лиге чемпионов Верят в успех и в дортмундской «Боруссии», которой предстоит отыгрывать фору в выездном матче против «Монако»
Авто
Новый Haval H6 — теперь как Audi Китайцы показали второе поколение кроссовера, которое явно цитирует Audi Q7
Hi-Tech
NASA показало снимки астероида, который летит к Земле Астероид 2014 JO25 19 апреля будет ближе всего к Земле
Кино
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни» Звезды любимого сериала представили гостям финальную часть истории всемирно известного шефа и его команды
Недвижимость
Тест: Разбираетесь ли вы в архитектуре?
Покупка жилья по переуступке прав - опасно или нет?
На рынке появилось много нераспроданного жилья
Сбербанк начал рефинансировать ипотеку других банков
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов Модель менее месяца назад стала мамой, но уже восстановила прекрасную физическую форму.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь