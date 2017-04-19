Мэрия Воронежа: «Завершения отопительного сезона пока не планируется»

Мэрия пока не планирует завершать отопительный период, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе горадминистрации в среду, 19 апреля. Погода «не позволяет отключить отопление»: синоптики обещают заморозки до конца рабочей недели.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, отопительный период закончится после того, как среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней будет выше 8 градусов. Однако жильцы домов могут досрочно отключить отопление или выполнить регулировку системы теплоснабжения. Для этого надо провести общее собрание жильцов, а принятый по его итогам протокол направить в УК или ТСЖ, а также поставщику тепла.

В 2013 и 2014 годах отопительный сезон в Воронеже 18 апреля. В 2015 году отопление отключили в воронежских домах 27 апреля, в 2016-м — 12 апреля.

Отопительный сезон-2015/16 года стартовал в Воронеже 5 октября, а завершился 12 апреля. В 2016 году коммунальщики начали подачу тепла в соцобъекты и жилые дома Воронежа 23 сентября, а отключили — 12 апреля.