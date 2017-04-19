Мэрия Воронежа: «Завершения отопительного сезона пока не планируется»
Синоптики обещают заморозки до конца рабочей недели.
Синоптики обещают заморозки до конца рабочей недели.
Мэрия пока не планирует завершать отопительный период, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в
Как уточнили в
В 2013 и 2014 годах отопительный сезон в Воронеже 18 апреля. В 2015 году отопление отключили в воронежских домах 27 апреля, в 2016-м — 12 апреля.
Отопительный сезон-2015/16 года стартовал в Воронеже 5 октября, а завершился 12 апреля. В 2016 году коммунальщики начали подачу тепла в соцобъекты и жилые дома Воронежа 23 сентября, а отключили — 12 апреля.