Петербургский ЗакС отменил досрочное голосование на выборах губернатора

Депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли поправки к закону о губернаторских выборах в городе, сообщает DP.RU.

По предварительной информации, парламентарии отменили досрочное голосование, а также разрешили голосовать по открепительным удостоверениям.

Согласно новым поправкам, теперь кандидаты будут обязаны лично участвовать в теледебатах, а журналисты смогут присутствовать во время работы избирательной комиссии с выборными документами. Максимальное количество наблюдателей от кандидата на одном участке будет ограничено.

Как объяснил глава комитета по законодательству Смольного Денис Четырбок, поправки носят технический характер и обусловлены изменением в федеральном законе о выборах.