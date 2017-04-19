Медведев отказался комментировать лживые обвинения «политических проходимцев»

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что не будет комментировать лживые обвинения в свой адрес со стороны политических проходимцев.

Соответствующим образом он ответил во время отчета в Госдуме на вопрос депутата от КПРФ Николая Коломейцева, упомянувшего о нападках на премьера со стороны оппозиционера Алексея Навального.