Медведев отказался комментировать лживые обвинения «политических проходимцев»
Таким образом премьер ответил на вопрос депутата от КПРФ, упомянувшего о нападках со стороны оппозиционера Навального.
Таким образом премьер ответил на вопрос депутата от КПРФ, упомянувшего о нападках со стороны оппозиционера Навального.
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/.
Соответствующим образом он ответил во время отчета в Госдуме на вопрос депутата от КПРФ Николая Коломейцева, упомянувшего о нападках на премьера со стороны оппозиционера Алексея Навального.
Коломейцев спросил
Я уже на эту тему высказывался, могу лишь еще раз сказать и вам: я не буду специальным образом комментировать абсолютно лживые продукты политических проходимцев, и считал бы, что и уважаемая мною фракция Коммунистической партии Российской Федерации должна от этого воздерживаться.
После слов Медведева свое мнение по теме заданного депутатом от КПРФ вопроса высказал и спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Кстати, один раз уже страна от этого пострадала, и в первую очередь КПСС. Поэтому выводы надо делать», — призвал председатель нижней палаты парламента.