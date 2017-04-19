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14:00 (мск), источник: ТАСС

Медведев отказался комментировать лживые обвинения «политических проходимцев»

Таким образом премьер ответил на вопрос депутата от КПРФ, упомянувшего о нападках со стороны оппозиционера Навального.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что не будет комментировать лживые обвинения в свой адрес со стороны политических проходимцев.

Соответствующим образом он ответил во время отчета в Госдуме на вопрос депутата от КПРФ Николая Коломейцева, упомянувшего о нападках на премьера со стороны оппозиционера Алексея Навального.

Коломейцев спросил премьер-министра, что мешает ему «отказаться от услуг уволенного им (Алексея) Кудрина и (глав Центробанка) Эльвиры Набиуллиной и защититься от нападок Навального».

Я уже на эту тему высказывался, могу лишь еще раз сказать и вам: я не буду специальным образом комментировать абсолютно лживые продукты политических проходимцев, и считал бы, что и уважаемая мною фракция Коммунистической партии Российской Федерации должна от этого воздерживаться.
Дмитрий Медведев

После слов Медведева свое мнение по теме заданного депутатом от КПРФ вопроса высказал и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Кстати, один раз уже страна от этого пострадала, и в первую очередь КПСС. Поэтому выводы надо делать», — призвал председатель нижней палаты парламента.

Комментарии
21
алексей смирнов
Тут ещё надо посмотреть кто проходимец,больше месяца молчок,лёг на дно,ситуация устаканилась и начались детские оправдания.Не преемлимое поведение человека,который занимает вторую должность в стране.
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Антон Гагарин
Денег нет! Но вы держитесь там! Здоровья! Удачи! Живут за счет простых граждан, на всем казенном, а ответить он видите ли не хочет! Его народ спрашивал 26 марта.
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Сергей Даринский
чёт не торопится подавать в суд за клевету. Как же так?
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