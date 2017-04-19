Должников по транспортному налогу ждут жесткие административные меры

Минфин намерен, наконец, взыскать огромную недоимку в сотни миллионов рублей с недобросовестных автомобилистов. Иначе планы дорожного ремонта придется сокращать.

Возможно, отказаться придется и от других трат — после аудита контрольно-счетной палаты депутаты засомневались в эффективности поддержанных бюджетом инвестиционных проектов. Это обсудили сегодня на бюджетном комитете.