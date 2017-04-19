Должников по транспортному налогу ждут жесткие административные меры
Должников по транспортному налогу в ближайшее время ждут жесткие административные меры. Об этом сегодня заявил министр финансов области в региональном заксобрании.
Должников по транспортному налогу в ближайшее время ждут жесткие административные меры. Об этом сегодня заявил министр финансов области в региональном заксобрании.
Минфин намерен, наконец, взыскать огромную недоимку в сотни миллионов рублей с недобросовестных автомобилистов. Иначе планы дорожного ремонта придется сокращать.
Возможно, отказаться придется и от других трат — после аудита