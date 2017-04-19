Дубровский предложил принять Дни Франции в Челябинской области
Борис Дубровский представил экономический потенциал Челябинской области в посольстве Французской Республики.
Борис Дубровский представил экономический потенциал Челябинской области в посольстве Французской Республики.
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский встретился с главой дипломатической миссии Франции в России Фредериком Мондолони и рассказал об экономическом потенциале Челябинской области представителям французских
«В Челябинской области успешно продвигает свой бизнес ряд ведущих французских компаний, в том числе
Глава региона отметил, что приветствуется и расширение номенклатуры импортных поставок, прежде всего, за счет высокотехнологического оборудования. «Одиннадцать наших крупных предприятий уже имеют такой успешный опыт. Этот пул целесообразно расширить за счет компаний машиностроения, энергетики, агропромышленного комплекса, пищевой и фармацевтической промышленности», — заявил губернатор.
Кроме того, Борис Дубровский пригласил представителей французских деловых кругов к активному участию в
Также Дубровский предложил принять Дни Франции в Челябинской области — с выходом на возможное подписание инвестиционных соглашений.