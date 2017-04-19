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13:59 (мск), источник: dostup1.ru

Дубровский предложил принять Дни Франции в Челябинской области

Борис Дубровский представил экономический потенциал Челябинской области в посольстве Французской Республики.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский встретился с главой дипломатической миссии Франции в России Фредериком Мондолони и рассказал об экономическом потенциале Челябинской области представителям французских бизнес-кругов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«В Челябинской области успешно продвигает свой бизнес ряд ведущих французских компаний, в том числе Сен-Гобен. У нас есть возможность придать новую динамику инвестиционным процессам. Буду признателен вам и вашим коллегам за содействие в формировании прямых связей с развитыми индустриально-аграрными департаментами и регионами Франции, а также городами, которые являются крупными технологическими центрами и транспортно-логистическими узлами, такими как Лион, Марсель, Тулуза», — заявил Дубровский.

Глава региона отметил, что приветствуется и расширение номенклатуры импортных поставок, прежде всего, за счет высокотехнологического оборудования. «Одиннадцать наших крупных предприятий уже имеют такой успешный опыт. Этот пул целесообразно расширить за счет компаний машиностроения, энергетики, агропромышленного комплекса, пищевой и фармацевтической промышленности», — заявил губернатор.

Кроме того, Борис Дубровский пригласил представителей французских деловых кругов к активному участию в транспортно-логистических проектах, региональных кластерах приборостроения, ядерной медицины, туризма, производства стройматериалов. Губернатор сделал акцент на проекте строительства ВСМ «Челябинск — Екатеринбург», возможностях агропромышленного комплекса региона, развитии гуманитарных связей в сфере фундаментальной науки, высшего образования, культуры и общественных связей.

Также Дубровский предложил принять Дни Франции в Челябинской области — с выходом на возможное подписание инвестиционных соглашений.

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