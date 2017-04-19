Татьяна Дернова определилась с руководящим составом омского минобра
В ведомстве назначены заместители министра.
В ведомстве назначены заместители министра.
Татьяна Дернова определилась с заместителями министра образования Омской области. Как сообщает
В частности Лариса Устинова стала первым замом. Она продолжит курировать
Инесса Артемова и Инна Елецкая сохранили за собой статус заместителей министра. Первая отвечает за профессиональное образование и науку, а вторая — за развитие адаптивного и инклюзивного образования, опеку и попечительство, детские дома и
Сергей Жернаков, в статусе заместителя, будет курировать сферу
Лариса Жукова займётся дошкольным, общим, дополнительным образованием и кадровым развитией системы образования в министерстве.