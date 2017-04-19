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13:58 (мск), источник: АиФ Омск

Татьяна Дернова определилась с руководящим составом омского минобра

В ведомстве назначены заместители министра.

Татьяна Дернова определилась с заместителями министра образования Омской области. Как сообщает пресс-служба министерства образования Омской области, на заседании правительства региона были утверждены кандидатуры всех заместителей недавно назначенной министром Татьяны Дерновой.

В частности Лариса Устинова стала первым замом. Она продолжит курировать финансово-экономический блок в министерстве, нормативно-правовую, аналитическую и контрольно-ревизионную работу в региональной системе образования, а также проектное развитие.

Инесса Артемова и Инна Елецкая сохранили за собой статус заместителей министра. Первая отвечает за профессиональное образование и науку, а вторая — за развитие адаптивного и инклюзивного образования, опеку и попечительство, детские дома и школы-интернаты для детей, оставшихся без попечения родителей, а также курирует комиссии по делам несовершеннолетних.

Сергей Жернаков, в статусе заместителя, будет курировать сферу материально-технического обеспечения системы образования, вопросы обеспечения безопасности объектов системы образования, организации ремонтных работ на объектах отрасли, информатизации и государственного заказа.

Лариса Жукова займётся дошкольным, общим, дополнительным образованием и кадровым развитией системы образования в министерстве.

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