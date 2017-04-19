Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
Иркутские хирурги удалили у женщины огромный зоб
Россиянам массово удалось оспорить стоимость жилья
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов
Валерия с размахом отметила 49-летие (фото)
Вечный пьяница и простачок. Любимое амплуа Георгия ВицинаИ Никулин, и Моргунов считали, что «Вицин чертовски талантлив» и они «вместе взятые, не стоят его ногтя»
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни»
Мать Степанова в шоу Малахова объяснила его падение с высоты
Арендные ставки в Москве упали ниже 20 тыс рублей в месяц
Россиянам массово удалось оспорить стоимость жилья
"Я закричала": жена рассказала о результатах анализа Караченцова
Знаменитый радиоведущий Битов умер в Москве - СМИ
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
Как одеваются и ухаживают за собой девушки в Казахстане (фото)
СМИ: 66-летняя Сенчина призналась, за что не может себя простить
Кудрявцева сильно раскритиковала Бузову - СМИ
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen
Что круче: танк или УАЗик
Фоторепортажи
15Роботы в Пальмире
16Мир встретил Пасху
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
13:55 (мск), источник: СуперОмск

Первый вице-губернатор Новоселов заявил о сокращении сотрудников службы занятости в Омской области

По словам Андрея Новоселова, принято решение размещать центры занятости по кустовому методу, что повлечёт сокращение персонала.

Как ранее сообщал «СуперОмск», ссылаясь на распоряжение регионального правительства № 30-рп «Об изменении целей и предмета деятельности казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения ЦАО Омска и реорганизации казенных учреждений Омской области», в городе будут реорганизованы центры занятости в Кировском, Ленинском, Советском и Октябрьском округах. Они будут объединены в одно учреждение под названием «Центр занятости населения города Омска».

Куратор исполнения распоряжения Андрей Новоселов на брифинге 19 апреля заявил, что объединение центров занятости пройдёт не только в городе, но и в области и повлечет за собой сокращение персонала.

«Сегодня по распоряжению губернатора принято решение размещать центры занятости по кустовому методу. То есть будет центр в одном из районов, это касается и городских округов, и сельских территорий. В других местах будут организованы, скажем, некие филиалы, которые, возможно, будут работать не полную неделю. Это повлечет за собой сокращение персонала службы занятости», — рассказал Новоселов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Медведев в Госдуме ответил на вопрос о расследовании Навального
На месте крушения сухогруза найдены тела трех погибших
КНДР показала постановочное видео ракетного удара по США
МРОТ поднимут до уровня прожиточного минимума
Сын депутата Госдумы признал вину в кибермошенничестве в США
Пятеро российских спортсменов признались в применении допинга
К Земле в ночь на четверг приблизится большой астероид
Спорт
«Барселона» верит в чудо. Анонс матчей среды в Лиге чемпионов Верят в успех и в дортмундской «Боруссии», которой предстоит отыгрывать фору в выездном матче против «Монако»
Авто
Новый Haval H6 — теперь как Audi Китайцы показали второе поколение кроссовера, которое явно цитирует Audi Q7
Hi-Tech
NASA показало снимки астероида, который летит к Земле Астероид 2014 JO25 19 апреля будет ближе всего к Земле
Кино
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни» Звезды любимого сериала представили гостям финальную часть истории всемирно известного шефа и его команды
Недвижимость
Тест: Разбираетесь ли вы в архитектуре?
Покупка жилья по переуступке прав - опасно или нет?
На рынке появилось много нераспроданного жилья
Сбербанк начал рефинансировать ипотеку других банков
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов Модель менее месяца назад стала мамой, но уже восстановила прекрасную физическую форму.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь