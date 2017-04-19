Первый вице-губернатор Новоселов заявил о сокращении сотрудников службы занятости в Омской области
По словам Андрея Новоселова, принято решение размещать центры занятости по кустовому методу, что повлечёт сокращение персонала.
По словам Андрея Новоселова, принято решение размещать центры занятости по кустовому методу, что повлечёт сокращение персонала.
Как ранее сообщал «СуперОмск», ссылаясь на распоряжение регионального правительства № 30-рп «Об изменении целей и предмета деятельности казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения ЦАО Омска и реорганизации казенных учреждений Омской области», в городе будут реорганизованы центры занятости в Кировском, Ленинском, Советском и Октябрьском округах. Они будут объединены в одно учреждение под названием «Центр занятости населения города Омска».
Куратор исполнения распоряжения Андрей Новоселов на брифинге 19 апреля заявил, что объединение центров занятости пройдёт не только в городе, но и в области и повлечет за собой сокращение персонала.
«Сегодня по распоряжению губернатора принято решение размещать центры занятости по кустовому методу. То есть будет центр в одном из районов, это касается и городских округов, и сельских территорий. В других местах будут организованы, скажем, некие филиалы, которые, возможно, будут работать не полную неделю. Это повлечет за собой сокращение персонала службы занятости», — рассказал Новоселов.