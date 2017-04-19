Первый вице-губернатор Новоселов заявил о сокращении сотрудников службы занятости в Омской области

Как ранее сообщал «СуперОмск», ссылаясь на распоряжение регионального правительства № 30-рп «Об изменении целей и предмета деятельности казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения ЦАО Омска и реорганизации казенных учреждений Омской области», в городе будут реорганизованы центры занятости в Кировском, Ленинском, Советском и Октябрьском округах. Они будут объединены в одно учреждение под названием «Центр занятости населения города Омска».

Куратор исполнения распоряжения Андрей Новоселов на брифинге 19 апреля заявил, что объединение центров занятости пройдёт не только в городе, но и в области и повлечет за собой сокращение персонала.

«Сегодня по распоряжению губернатора принято решение размещать центры занятости по кустовому методу. То есть будет центр в одном из районов, это касается и городских округов, и сельских территорий. В других местах будут организованы, скажем, некие филиалы, которые, возможно, будут работать не полную неделю. Это повлечет за собой сокращение персонала службы занятости», — рассказал Новоселов.