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14:37 (мск), источник: Коммерсантъ

Ирина Волнынец получила отказ и в Верховном суде

Сегодня Верховный суд РФ отказал экс-кандидату в депутаты Государственной думы по одномандатному округу № 59 Ирине Волынец в удовлетворении жалобы на решение Пермского краевого суда от 19 января 2017 года.

Тогда краевой суд рассмотрел ее исковое заявление к избирательной комиссии Пермского края. В нем она просила отменить результаты выборов, победителем которых стал единоросс Алексей Бурнашов, отменить решение КИК о результатах выборов, провести повторный подсчет голосов.

По мнению истца, господин Бурнашов не мог быть зарегистрирован в качестве кандидата, так как на момент выдвижения имел долю в иностранной компании DVD GROUP s.r.o., зарегистрированной в Чешской Республике.

Сокрытие информации, по ее мнению, могло существенно повлиять на волеизъявление избирателей. Избирком и представитель господина Бурнашова исковые требования не признавали.

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