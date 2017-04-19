Ирина Волнынец получила отказ и в Верховном суде

Тогда краевой суд рассмотрел ее исковое заявление к избирательной комиссии Пермского края. В нем она просила отменить результаты выборов, победителем которых стал единоросс Алексей Бурнашов, отменить решение КИК о результатах выборов, провести повторный подсчет голосов.

По мнению истца, господин Бурнашов не мог быть зарегистрирован в качестве кандидата, так как на момент выдвижения имел долю в иностранной компании DVD GROUP s.r.o., зарегистрированной в Чешской Республике.

Сокрытие информации, по ее мнению, могло существенно повлиять на волеизъявление избирателей. Избирком и представитель господина Бурнашова исковые требования не признавали.