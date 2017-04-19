Рябов: холода и дожди в Беларуси продлятся до конца апреля
Синоптики призывают сохранять спокойствие: осталось подождать совсем немного, и скоро в нашу страну придет теплая весенняя погода.
Синоптики призывают сохранять спокойствие: осталось подождать совсем немного, и скоро в нашу страну придет теплая весенняя погода.
Но пока до конца недели сохранится не просто прохлада, к ней добавятся дожди. Начиная с пятницы, холодный антициклон начнет смещаться к югу, а с
Утром в пятницу в
«В субботу ожидается
Начиная с Радуницы 25 апреля, в Беларусь придут теплые массы воздуха, температура воздуха начнет повышаться, и уже во вторник следующей недели температура по стране составит от +10 до +17 градусов. В дальнейшем температура будет повышаться, и в последней пятидневке апреля установится теплая и комфортная погода, хотя без кратковременных дождей все равно не обойдется.
Замерзшие ведущие радио Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов и Александр Кривошеев попытались вместе с Дмитрием Рябовым заглянуть и в май. Здесь, по словам Дмитрия Рябова, гораздо больше поводов для оптимизма, хотя осадки сохранятся на стандартном для этого месяца уровне.
«По предварительному прогнозу получается, что май будет немного теплее обычного, среднемесячная температура предполагается на 1−1,5 градуса выше климатической нормы. Количество осадков ожидается в пределах средних многолетних значений. Не исключены и короткие периоды прохладной погоды», — заметил Рябов.
Не стоит забывать, что традиционно в мае возрастает грозовая активность, напомнил Рябов. Вместе с грозами ожидаются ливни, шквалы, также возможен и град. Но синоптик пожелал всем не отчаиваться и быть оптимистичнее, ведь до лета остался всего 41 день.