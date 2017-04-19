Додон обратился к России за консультацией

«Обменялись мнениями относительно инициативы по поводу введения смешанной избирательной системы в Республике Молдова. Учитывая многолетний опыт использования смешанной электоральной системы в Российской Федерации, попросил поделиться им в данном вопросе», — написал Додон в среду на своей странице в соцсети Facebook после встречи с послом России в Молдове Фаритом Мухаметшиным.

Ранее Додон выступил с инициативой о переходе к смешанной избирательной системе в Молдове, когда половина депутатов выбирается по партийным спискам, а другая — по одномандатным округам. Кроме того, глава государства подчеркнул, что следует отказаться от инициативы Демпартии по переходу к одномандатной избирательной системе.