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14:30 (мск), источник: Sputnik.md

Додон обратился к России за консультацией

КИШИНЕВ, 19 апр — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон обсудил с послом России Фаритом Мухаметшиным инициативу о переходе к смешанной избирательной системе в республике.

Источник: Sputnik.md

«Обменялись мнениями относительно инициативы по поводу введения смешанной избирательной системы в Республике Молдова. Учитывая многолетний опыт использования смешанной электоральной системы в Российской Федерации, попросил поделиться им в данном вопросе», — написал Додон в среду на своей странице в соцсети Facebook после встречи с послом России в Молдове Фаритом Мухаметшиным.

Ранее Додон выступил с инициативой о переходе к смешанной избирательной системе в Молдове, когда половина депутатов выбирается по партийным спискам, а другая — по одномандатным округам. Кроме того, глава государства подчеркнул, что следует отказаться от инициативы Демпартии по переходу к одномандатной избирательной системе.

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