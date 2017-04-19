За грубость госслужащим могут запретить повышение по службе

«Например, за использование служебных полномочий в личных целях, грубость при общении с гражданами и коллегами, управление автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, нахождение госслужащего в таком состоянии в общественном месте, по Этическому кодексу предусмотрено всего лишь замечание или, максимум, строгий выговор. Мы не говорим, что надо сразу применять жесткие меры, но вместе с тем, можно хотя бы объявить неполное служебное соответствие, чтобы в течение трех лет он не имел права выдвигаться на вышестоящие должности или же понизить его в должности. Край — это увольнение за более серьезные нарушения этических норм, — сообщил заместитель председателя агентства Алик Шпекбаев.

В агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции также предложили наказывать руководителей за коррупцию подчиненных.

«Как таковой ответственности нет. Если бы меры принимались в отношении руководителей управлений, где были допущены коррупционные проявления, я думаю, что ситуация изменилась бы», — добавил Шпекбаев.