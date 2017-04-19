Нытва и Красновишерск могут получить статус ТОСЭР

В рамках комитета по промышленности, экономической политике и налогам Законодательного собрания Пермского края первый замминистра территориального развития Пермского края Светлана Усачёва отчиталась о реализации инициатив по переводу прикамских моногородов в статус территорий опережающего развития (ТОСЭР). По словам чиновника, новый статус делает моногород более привлекательными для инвесторов, позволяет уйти от зависимости от градообразующих предприятий и создать новые рабочие места.

Светлана Усачёва, первый замминистра территориального развития Пермского края:

— В Пермском крае 10 моногородов, из них шесть относятся к категории городов с наиболее сложным социально-экономическим положением: Чусовой, Красновишерск, Нытва, Очёр, Тёплая Гора, Уральский. По этим шести населённым пунктам мы можем заявляться на получение статуса ТОСЭР, по остальным четырём, относящимся к другой категории, критерии получения статуса ТОСЭР на федеральном уровне пока не прописаны. 23 марта правительством РФ подписано постановление о создании территории опережающего социально-экономического развития «Чусовой» сроком действия 10 лет. К 2026 году планируется создать на этой территории до 3 тыс. рабочих мест.

По словам Светланы Усачёвой, 19 апреля на заседании правительства Пермского края было принято постановление о порядке заключения соглашений с будущими резидентами ТОСЭР, в котором регламентированы все необходимые документы для подачи заявок и определены критерии, по которым будут оцениваться заявки и проекты, которые будут реализовываться на территории ТОСЭР «Чусовой». Более того, на краевом уровне уже подготовлен законопроект о льготах по налогу на прибыль и налогу на имущество резидентов ТОСЭР.

«В ближайшее время законопроект будет направлен в краевое законодательное собрание», — говорит Усачёва.

По словам замминистра, сейчас на уровне Пермского края уже создана почти вся нормативная база для того, чтобы можно было принимать заявки от потенциальных инвесторов для получения ими статуса резидента ТОСЭР.

В Чусовом предусмотрено 22 вида экономической деятельности резидентов, в каждом из которых выделено ещё множество подвидов.

«Мы предусмотрели в рамках территории “Чусовой” весь потенциал этого города, как природно-ресурсный, так и кадровый, — говорит Светлана Усачёва. — Требования к инвестиционному проекту в рамках ТОСЭР самые минимальные из тех, что возможны согласно законодательству РФ: объём инвестиций не менее 5 млн руб. в первый год реализации проекта и создание не менее 20 рабочих мест».

По словам замминистра, резидентами Чусового могут быть не только новые юрлица, но и уже действующие предприятия, но они, согласно условиям ТОСЭР, должны будут в ходе реализации проекта удвоить численность своих сотрудников.

По словам Светланы Усачёвой, статусом резидента ТОСЭР «Чусовой» уже заинтересовались пермские и краснокамские предприниматели.

В данный момент пермское министерство территориального развития работает над заявкой по созданию ТОСЭР в Красновишерске. До конца года будет рассмотрена также возможность подачи заявки в Минэкономразвития РФ от ещё двух моногородов края, один из которых — Нытва.