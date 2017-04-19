Законопроект о спасении Волги будет внесен в Госдуму — Медведев

«Программа по спасению Волги нужна, и закон такой нужен», — заявил Медведев. «И в самое ближайшее время такой законопроект будет подготовлен, надеюсь, что в ближайшие 1,5−2 месяца этот закон мы вам представим», — сообщил он.

Проблемы у реки очевидны, продолжил глава правительства, «это и сбросы, которые существует как от промышленных предприятий, так и сельскохозяйственных предприятий». «Необходимо оздоровление притоков Волги с тем, чтобы вся эта система биологическая была достаточно живой и сама себя воспроизводила в соответствии с природными законами», — отметил он.

Кроме того, говорит Медведев, следует провести дноуглубительные работы, «чтобы Волга не цвела», также необходимо провести «меры по биоразнообразию реки».

«Все это должно войти и в закон и об оздоровлении Волги, и в программу», — заверил глава правительства.

Необходимые средства будут просчитаны в ближайшее время, отметил он, указав на то, что потребуется финансирование в районе 200 млрд рублей.

«Мы продолжим работу, чтобы полностью рассчитать всю необходимую деятельность, которая требуется для того, чтобы Волга стала нормальной полноценной рекой, гордостью нашей страны. думаю, эти средства будут рассчитаны в самое ближайшее время. По мнению Минприроды, их общий уровень составит в районе 200 млрд рублей, это большие деньги», — заявил Медведев.