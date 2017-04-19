Порошенко призвал британских депутатов либерализировать визовый режим для украинцев

Порошенко встретился с лидером фракции правящей Консервативной партии Дэвидом Лидингтоном, председателем «группы дружбы» по связям с Украиной в британском парламенте сэром Джеральдом Говартом и председателем комитета парламента по иностранным делам Криспином Блантом.

«Глава государства положительно отметил посещение Донбасса делегацией комитета Палаты общин и подготовленные по итогам этой поездки рекомендации о необходимости продолжения режима санкций против РФ», — говорится в сообщении.

Во время встречи также обсуждались вопросы украинского-британского сотрудничества по линии НАТО и ход реализации программы структурных реформ в Украине.

Отдельное внимание было уделено укреплению межчеловеческих контактов между двумя государствами и изучению английского языка.

Президент Украины призвал либерализовать визовый режим для украинцев.