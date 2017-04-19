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15:38 (мск), источник: Nur.kz

Дарига Назарбаева призвала акимов контролировать свою «гостеприимность»

Сенатор Дарига Назарбаева высказалась по поводу чрезмерного желания акимов встречать проверяющих на высоком уровне, сообщает МИА «Казинформ».

Источник: Nur.kz

Назарбаева предложила разработать четкие правила того, как нужно принимать командировочных в регионах. Особенно это касается того, когда к ним приезжают проверяющие из Астаны.

Заместитель председателя агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев поддержал сенатора и добавил, что нужно предусмотреть представительские расходы.

Он отметил, что нужно исключить подарки, денежные средства и другие знаки чрезмерного внимания.

«С минфина с инспекцией поехали в Карагандинскую область. Приехали, кроме того, что получили ряд денежных средств, выехали еще в один из супермаркетов, где они полностью оделись. В конце концов были задержаны и осуждены на 10 лет лишения свободы», — привел пример Шпекбаев.

При этом велась разъяснительная работа по антикоррупционной политике, чиновникам даже показывали ознакомительное видео.

Зампред утверждает, что сдвиг в лучшую сторону есть, но за год изменить все полностью нельзя — нужно время.

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