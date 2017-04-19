Дарига Назарбаева призвала акимов контролировать свою «гостеприимность»
Сенатор Дарига Назарбаева высказалась по поводу чрезмерного желания акимов встречать проверяющих на высоком уровне, сообщает МИА «Казинформ».
Сенатор Дарига Назарбаева высказалась по поводу чрезмерного желания акимов встречать проверяющих на высоком уровне, сообщает МИА «Казинформ».
Назарбаева предложила разработать четкие правила того, как нужно принимать командировочных в регионах. Особенно это касается того, когда к ним приезжают проверяющие из Астаны.
Заместитель председателя агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев поддержал сенатора и добавил, что нужно предусмотреть представительские расходы.
Он отметил, что нужно исключить подарки, денежные средства и другие знаки чрезмерного внимания.
«С минфина с инспекцией поехали в Карагандинскую область. Приехали, кроме того, что получили ряд денежных средств, выехали еще в один из супермаркетов, где они полностью оделись. В конце концов были задержаны и осуждены на 10 лет лишения свободы», — привел пример Шпекбаев.
При этом велась разъяснительная работа по антикоррупционной политике, чиновникам даже показывали ознакомительное видео.
Зампред утверждает, что сдвиг в лучшую сторону есть, но за год изменить все полностью нельзя — нужно время.