В Полтаве активисты вступили в схватку с мэром

Об этом УНИАН сообщили в областном управлении полиции.

Также эту информацию подтвердили сами активисты, которые выступают против действий местной власти относительно застройки «Газетной арки».

В частности, на заседании горисполкома активисты требовали от мэра созвать внеочередную сессию горсовета и на нем рассмотреть вопрос об отмене застройки «Газетной арки», а также ряд других вопросов.

Однако Мамай решил прекратить заседание, не желая вступать в перепалку с активистами. Тогда активисты начали толкать городского голову и не выпускали его из зала. Произошла схватка.

Несмотря на это, Мамай заявил, что не будет созывать внеочередную сессию и ушел в свой кабинет. Активисты пошли за ним, но он закрыл дверь на замок.

Позже к зданию горсовета прибыл спецотряд полиции. Часть из них выстроилась возле кабинета Мамая. Затем полиция покинула территорию возле кабинета мэра Полтавы, а активисты ждут, когда Мамай выйдет для общения с ними.

Как сообщал УНИАН, в Полтаве 5 апреля около 300 человек выступали против застройки так называемой арки «Газетный ряд» — территории, где в течение многих лет работали продавцы прессы. После того, как арка перешла в собственность местного предпринимателя, ее заварили металлическими листами.

В результате столкновений между сотрудниками охранной фирмы и активистами, которые выступают против застройки, были задержаны 12 человек. Один из митингующих — участник АТО Александр Коба получил тяжелое ножевое ранение. Также был тяжело ранен еще один ветеран АТО. Всего, по данным полиции, пострадали 13 человек.

Позже мэр Полтавы Мамай заявил, что предприниматель прекратил строительство в «Газетной арке».

В то же время активисты обвиняют местные власти в бездеятельности, которая привела к массовому конфликта в районе арки «Газетный ряд».

Полтавская облорганизация «БПП «Солидарность» начала отзыва своего депутата облсовета Ирины Степаненко и 8 депутатов фракции с Полтавского горсовета, поскольку считает их причастными к застройке арки «Газетный ряд», где произошли массовые протесты и кровопролитие.