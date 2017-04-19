Зампред СКР летит в Екатеринбург исполнять поручение президента
Цель поездки — участием в масштабном мероприятии в рамках антикоррупционной политики.
Цель поездки — участием в масштабном мероприятии в рамках антикоррупционной политики.
В Екатеринбург с визитом летит заместитель председателя Следственного комитета России Александр Федоров. По имеющейся информации, прибытие силовика ожидается 20 апреля, сообщил «АиФ-Урал» информированный источник.
Формально, Александра Федорова ждут на
Планируется, что проблему коррупции и ее профилактики обсудят на четырех панельных дискуссиях, к участию в которых, кроме уральских
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