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15:41 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Зампред СКР летит в Екатеринбург исполнять поручение президента

Цель поездки — участием в масштабном мероприятии в рамках антикоррупционной политики.

В Екатеринбург с визитом летит заместитель председателя Следственного комитета России Александр Федоров. По имеющейся информации, прибытие силовика ожидается 20 апреля, сообщил «АиФ-Урал» информированный источник.

Формально, Александра Федорова ждут на научно-практической конференции «Право и мораль как факторы повышения антикоррупционной политики государства». Это мероприятие, проводимое Уральским государственным юридическим университетом в рамках исполнения соответствующего указа президента, пройдет 21 апреля.

Планируется, что проблему коррупции и ее профилактики обсудят на четырех панельных дискуссиях, к участию в которых, кроме уральских юристов-ученых, приглашены их коллеги из Казахстана, Беларуси и Китая. В последнем, как известно, коррупционеров казнят через расстрел.

Генерал Федоров в СКР курирует международно-правовое сотрудничество, в системе Следственного комитета он трудится с ноябре 2012 года и является шестым заместителем председателя Александра Бастрыкина.

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