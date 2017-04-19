Зампред СКР летит в Екатеринбург исполнять поручение президента

В Екатеринбург с визитом летит заместитель председателя Следственного комитета России Александр Федоров. По имеющейся информации, прибытие силовика ожидается 20 апреля, сообщил «АиФ-Урал» информированный источник.

Формально, Александра Федорова ждут на научно-практической конференции «Право и мораль как факторы повышения антикоррупционной политики государства». Это мероприятие, проводимое Уральским государственным юридическим университетом в рамках исполнения соответствующего указа президента, пройдет 21 апреля.

Планируется, что проблему коррупции и ее профилактики обсудят на четырех панельных дискуссиях, к участию в которых, кроме уральских юристов-ученых, приглашены их коллеги из Казахстана, Беларуси и Китая. В последнем, как известно, коррупционеров казнят через расстрел.