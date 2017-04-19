Назарбаев предложил запретить отпускать бороды и покрываться черными одеждами

Обращаясь к присутствующим, глава государства отметил особую роль религии в жизни казахстанского народа и меры по регулированию религиозных отношений со стороны государства.

В результате непросвещенности наши молодые люди отпускают бороду и подрезают себе брюки. Увеличивается количество казахстанских девушек, которые полностью покрывают себя черными одеяниями. Это не соответствует ни нашим традициям, ни нашему народу. Необходимо проработать вопрос запрета этого на законодательном уровне. Казахи одевают черную одежду в траурное время.

Президент Казахстана напомнил об истории казахской культуры и традиционной одежде казахских женщин, подчеркнув отсутствие связи между черным одеянием и религией.

«Если молодежь будет следовать наставлениям, чуждым нашему народу, то, что будет с государством? Мы недопустим этого. Независимый Казахстан должен иметь светлое будущее, нация должна быть едина, страна должна быть светской и развиваться дальше. Мы не потерпим тех, кто выступает против нашей цели. Это интересы не только государственного аппарата, это интересы всего народа Казахстана, его будущего», — сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства, отметив важность религиозной грамотности среди населения, акцентировал внимание на необходимости продвижения патриотического воспитания в деятельности имамов.

«Истинный мусульманин не познается по одежде, его отличие заключается во внутренней вере. Если в сердце человека присутствует любовь, то значит, у него есть вера (…)», — подчеркнул президент Казахстана.

Также в ходе встречи участники беседы поделились своими мнениями по вопросам дальнейшего взаимодействия в деле противостояния нетрадиционным религиозным течениям.