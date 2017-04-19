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15:59 (мск), источник: Nakanune.ru

В Бакале выбрали нового главу

Главой Бакала избран «единоросс» Андрей Зарочинцев. За его кандидатуру проголосовали 13 депутатов, один был против.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Напомним, в декабре бывший глава Бакальского городского поселения Сергей Степанов был признан виновным в превышении должностных полномочий. Суд назначил Степанову три года лишения свободы условно с лишением права занимать должности на муниципальной и государственной службе сроком на три года.

Бывший чиновник обжаловал решение в Челябинский облсуд, однако судебная коллегия по уголовным делам оставила приговор без изменений.

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