В Бакале выбрали нового главу
Главой Бакала избран «единоросс» Андрей Зарочинцев. За его кандидатуру проголосовали 13 депутатов, один был против.
Главой Бакала избран «единоросс» Андрей Зарочинцев. За его кандидатуру проголосовали 13 депутатов, один был против.
Об этом Накануне.RU сообщили в
Напомним, в декабре бывший глава Бакальского городского поселения Сергей Степанов был признан виновным в превышении должностных полномочий. Суд назначил Степанову три года лишения свободы условно с лишением права занимать должности на муниципальной и государственной службе сроком на три года.
Бывший чиновник обжаловал решение в Челябинский облсуд, однако судебная коллегия по уголовным делам оставила приговор без изменений.