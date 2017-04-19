Медведев призвал критиков правительства не забывать, что Россия живет в условиях блокады

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/.
«Давайте по-честному: я сегодня все специально смягчил (в отчете правительства), имея ввиду и то, что экономика стала подрастать, и целый ряд отраслей дает уверенный рост. Но давайте на землю опустимся все. Мы в каких условиях живем? Финансы закрыты, блокада, нефть упала в два раза — вы это все забыли?» — обратился председатель правительства к парламентариям.
Медведев предложил критикам кабинета министров дать «универсальный рецепт, если порулить готовы, что делать дальше, деньги найти дополнительные». При этом
Глава кабмина добавил, что «правительство нужно критиковать в определенных ситуациях». При этом он категорически не согласился с Мироновым, утверждавшим, что правительство боится слова «кризис».
«Помилуйте! Кто ж его боится? Мы открыто об этом говорим», — заявил Медведев.