Медведев призвал критиков правительства не забывать, что Россия живет в условиях блокады

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал критиков правительства не забывать, что Россия практически живет в условиях блокады и закрытых внешних финансовых источников. Об этом он заявил по итогам отчета о работе кабмина в Госдуме.

«Давайте по-честному: я сегодня все специально смягчил (в отчете правительства), имея ввиду и то, что экономика стала подрастать, и целый ряд отраслей дает уверенный рост. Но давайте на землю опустимся все. Мы в каких условиях живем? Финансы закрыты, блокада, нефть упала в два раза — вы это все забыли?» — обратился председатель правительства к парламентариям.

Медведев предложил критикам кабинета министров дать «универсальный рецепт, если порулить готовы, что делать дальше, деньги найти дополнительные». При этом премьер-министр пообещал изучить предложения лидера «Справедливой России» Сергея Миронова. «Просто так эти разговоры (с критикой правительства) никакой ценности не имеют в условиях крайне трудной внешней и внутренней конъюнктуры», — уверен премьер.

Глава кабмина добавил, что «правительство нужно критиковать в определенных ситуациях». При этом он категорически не согласился с Мироновым, утверждавшим, что правительство боится слова «кризис».

«Помилуйте! Кто ж его боится? Мы открыто об этом говорим», — заявил Медведев.