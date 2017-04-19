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16:52 (мск), источник: ТАСС

Медведев призвал критиков правительства не забывать, что Россия живет в условиях блокады

Премьер-министр предложил критикам дать «универсальный рецепт, что делать дальше».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал критиков правительства не забывать, что Россия практически живет в условиях блокады и закрытых внешних финансовых источников. Об этом он заявил по итогам отчета о работе кабмина в Госдуме.

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«Давайте по-честному: я сегодня все специально смягчил (в отчете правительства), имея ввиду и то, что экономика стала подрастать, и целый ряд отраслей дает уверенный рост. Но давайте на землю опустимся все. Мы в каких условиях живем? Финансы закрыты, блокада, нефть упала в два раза — вы это все забыли?» — обратился председатель правительства к парламентариям.

Медведев предложил критикам кабинета министров дать «универсальный рецепт, если порулить готовы, что делать дальше, деньги найти дополнительные». При этом премьер-министр пообещал изучить предложения лидера «Справедливой России» Сергея Миронова. «Просто так эти разговоры (с критикой правительства) никакой ценности не имеют в условиях крайне трудной внешней и внутренней конъюнктуры», — уверен премьер.

Глава кабмина добавил, что «правительство нужно критиковать в определенных ситуациях». При этом он категорически не согласился с Мироновым, утверждавшим, что правительство боится слова «кризис».

«Помилуйте! Кто ж его боится? Мы открыто об этом говорим», — заявил Медведев.

Комментарии
36
Россиянен
так благодаря вам, эта блокада, сколько же вы еще будете кошмарить славянское население
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Екатерина Белецкая
Да, чего-то он не сказал, чьего авторства блокада-то. Я вообще не сильно-то много в этом всем понимаю, но тут, имхо, даже ёжик разберется. Нефть? Это демпинг, и понятно, кто кого и из-за чего демпингует. Блокада? Это ответка, конрсанкции - про то, что продукты давят, вообще бесит нереально, старики по помойкам роются, и это в Москве, а они продукты давят, изверги. Предложить? Ну, можно и предложить. Убрать Платона этого на хрен, убрать транспортный, не калечить Москву, а отстраивать хорошие дома в регионах на те же деньги; убрать налоги хотя бы года на три для тех, кто производит, преподает, потому что потом это всё окупится сторицей. Снизить влияние РПЦ до разумных пределов, чтобы религия органично и достойно смотрелась, а не как сейчас; разогнать откровенных клоунов (сами знаете, кого), перенаправить всю машину государства на благо граждан. Повторю еще раз - сто раз окупится. И дети будут, без всякой западной пропаганды типа пролайфа, и производства поднимутся, и сельское хозяйство. Не давить, дать вольницу, заинтересовать. А сейчас... полная фигня, в общем. Да и не сделает никто ничего. Сейчас действительно становится проще не работать, чем терпеть черти что. Грядет стагнация, имхо. Еще пара-тройка лет в таком темпе, и всё вокруг просто остановится. В революции и уточек я лично ни фига не верю, и не нужны мне они, но то, что страна просто останавливается - это же факт...
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Alexey Anoshenkov
Сами себя туда и загнали, в блокаду
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