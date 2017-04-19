Насалик предлагает правительству запретить ввоз угля из России

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик внес на россмотрение правительства проект распоряжения о запрете поставки в Украину российского энергетического угля. Об этом он сказал журналистам перед началом заседании правительства в среду.

«Министерство подало в Кабмин проект о том, чтобы запретить ввоз с российской стороны энергетической группы угля», — сказал Насалик.