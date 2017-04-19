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16:44 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Насалик предлагает правительству запретить ввоз угля из России

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик предлагает запретить поставки в Украину российского энергетического угля.

Источник: Telegraf.com.ua

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик внес на россмотрение правительства проект распоряжения о запрете поставки в Украину российского энергетического угля. Об этом он сказал журналистам перед началом заседании правительства в среду.

«Министерство подало в Кабмин проект о том, чтобы запретить ввоз с российской стороны энергетической группы угля», — сказал Насалик.

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