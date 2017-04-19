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16:41 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко 21 апреля обратится с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 апреля обратится с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: Reuters

Выступление главы государства состоится во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики.

Прямую трансляцию из Овального зала Дома правительства будут вести телеканалы «Беларусь 1» и «Беларусь 24», а также Первый национальный канал Белорусского радио. Трансляция начнется в 10.00. Телевизионную версию послания покажут в вечернем эфире белорусских телеканалов.

На мероприятие приглашены высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители органов государственного управления, крупнейших предприятий и средств массовой информации, представители дипломатического корпуса.

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