Президент Молдовы заявил, что намерен блокировать инициативу демократов

«В качестве президента Молдовы категорически не приемлю одномандатную систему голосования и буду блокировать всеми имеющимися инструментами голосование и последующее вступление в силу проекта демократов по изменению избирательного законодательства», — написал Додон на своей официальной странице в соцсети Facebook.

Ранее представители Демпартии объявили о предложении изменить Кодекс о выборах и перейти к системе одномандатного голосования. Согласно действующему законодательству, выборы в парламент республики проводятся по одному общенациональному избирательному округу, в котором избирается 101 депутат. Позже Додон, который до избрания президентом возглавлял Партию социалистов, предложил перейти к смешанной избирательной системе, когда половина депутатов выбирается по партийным спискам, а другая — по одномандатным округам.

КИШИНЕВ, 19 апр — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что не промульгирует инициативу Демократической партии республики о переходе к одномандатной избирательной системе.

Как отметил президент, если парламентское большинство что-то предпримет, то он намерен обратиться ко всем политическим партиям страны с просьбой бойкотировать выборы в законодательный орган республики. По его мнению, граждане страны должны в ближайшее время выйти на протесты, чтобы добиться досрочных парламентских выборов.

«Завтра мой советник по юридическим вопроса отправится лично в Венецианскую комиссию, чтобы передать проект смешанной системы голосования, а в ближайшие дни советник по внешней политике передаст документ в канцелярии различных международных организацией и стран», — отметил Додон.

Он добавил, что в последующие дни проведет по этому вопросу встречи с дипломатами, аккредитованными в Молдове.

Соответстующее заявление Додон сделал в ответ на позицию лидера Демократической партии республики Владимира Плахотнюка. В частности, Плахотнюк отметил, что «Демпартия готова предоставить гражданам право напрямую избирать депутатов путем одномандатной избирательной системы. Это произойдет вне зависимости от попыток Партии социалистов Молдовы остановить этот процесс».