Британский парламент утвердил проведение досрочных выборов 8 июня
Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU — Парламент Великобритании проголосовал за проведение 8 июня досрочных парламентских выборов, сообщает в среду газета The Guardian.
Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU — Парламент Великобритании проголосовал за проведение 8 июня досрочных парламентских выборов, сообщает в среду газета The Guardian.
За проведение выборов проголосовали 522 депутата, против высказались 13 парламентариев.
Накануне о проведении досрочных выборов объявила
По словам главы правительства, Великобритания нуждается в определенности, стабильности и сильном руководстве, и потому необходимо провести досрочные выборы.
Впрочем, неудивительно, особенно глядя на главу их МИДа.