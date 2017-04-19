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17:12 (мск), источник: Интерфакс

Британский парламент утвердил проведение досрочных выборов 8 июня

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU — Парламент Великобритании проголосовал за проведение 8 июня досрочных парламентских выборов, сообщает в среду газета The Guardian.

Источник: Reuters

За проведение выборов проголосовали 522 депутата, против высказались 13 парламентариев.

Накануне о проведении досрочных выборов объявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Изначально планировалось, что они пройдут в 2020 году.

По словам главы правительства, Великобритания нуждается в определенности, стабильности и сильном руководстве, и потому необходимо провести досрочные выборы.

Справка
Британия запустила Brexit. Что будет дальше?Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уведомила власти Евросоюза о формальном запуске процедуры по выходу страны из состава ЕС.
Комментарии
1
Иван Петров
Т.е. они признают, что пока руководство у них слабое, а страна обретается в неопределённости и нестабильности.
Впрочем, неудивительно, особенно глядя на главу их МИДа.
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