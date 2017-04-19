Британский парламент утвердил проведение досрочных выборов 8 июня

За проведение выборов проголосовали 522 депутата, против высказались 13 парламентариев.

Накануне о проведении досрочных выборов объявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Изначально планировалось, что они пройдут в 2020 году.

По словам главы правительства, Великобритания нуждается в определенности, стабильности и сильном руководстве, и потому необходимо провести досрочные выборы.