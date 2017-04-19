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17:19 (мск), источник: Интерфакс

Суд ООН ввел меры по защите крымских татар и украинцев в Крыму

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU — Международный суд ООН (Гаага) принял решение о введении мер для защиты и обеспечения прав украинцев и крымских татар на территории Крыма в рамках соблюдения Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, однако эти меры будут не аналогичны тем, которые запрашивала Украина.

Источник: AP 2017

«Хотелось бы напомнить, что РФ должна отвечать своим обязательствам в соответствие с Конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Суд считает, что в Крыму РФ должна воздерживаться от введения ограничений в отношении крымских татар и их сообщества, сохранять их учреждения, включая меджлис. К тому же РФ должна обеспечить доступность образования на украинском языке», — сказал на заседании суда его председатель Ронни Абрахам.

При этом он добавил: «В этом случае рассмотрев временные меры, на которые подала запрос Украина, и условия этого дела, суд решает, что меры, которые должны быть определены, не должны быть идентичными тем, которые запрашивала Украина».

Кроме того, Международный суд ООН предписал РФ и Украине воздержаться от любых действий, которые могли бы усугубить рассматриваемый спор.

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