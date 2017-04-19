Порошенко пригласил Терезу Мэй посетить Украину
Премьер Великобритании отметила поддержку территориальной целостности Украины.
Премьер Великобритании отметила поддержку территориальной целостности Украины.
Президент Украины Петр Порошенко пригласил
Он отметил, что это первый президентский официальный визит в Лондон за последние 20 лет.
«Хочу вас пригласить посетить Украину, когда вам будет удобно, в ближайшее время. Мы считаем, что у вас будет возможность посетить Украину», — сказал Порошенко.
Премьер Великобритании отметила поддержку территориальной целостности Украины.
Ранее президент Украины выступил в Королевском институте международных отношений в Лондоне, встретился с представителями бизнеса Великобритании и депутатами парламента.
Также глава государства возложил цветы к Мемориалу неизвестного солдата в Вестминстерском аббатстве и почтил память погибших в результате теракта у парламента Великобритании в марте 2017 г.