Порошенко пригласил Терезу Мэй посетить Украину

Президент Украины Петр Порошенко пригласил премьер-министра Великобритании Терезу Мэй посетить Украину. Об этом он сказал во время переговоров в Лондоне, которые транслировал телеканал «112 Украина».

Он отметил, что это первый президентский официальный визит в Лондон за последние 20 лет.

«Хочу вас пригласить посетить Украину, когда вам будет удобно, в ближайшее время. Мы считаем, что у вас будет возможность посетить Украину», — сказал Порошенко.

Премьер Великобритании отметила поддержку территориальной целостности Украины.

Ранее президент Украины выступил в Королевском институте международных отношений в Лондоне, встретился с представителями бизнеса Великобритании и депутатами парламента.

Также глава государства возложил цветы к Мемориалу неизвестного солдата в Вестминстерском аббатстве и почтил память погибших в результате теракта у парламента Великобритании в марте 2017 г.