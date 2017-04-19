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18:08 (мск), источник: 112.ua

Порошенко пригласил Терезу Мэй посетить Украину

Премьер Великобритании отметила поддержку территориальной целостности Украины.

Источник: 112.ua

Президент Украины Петр Порошенко пригласил премьер-министра Великобритании Терезу Мэй посетить Украину. Об этом он сказал во время переговоров в Лондоне, которые транслировал телеканал «112 Украина».

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Он отметил, что это первый президентский официальный визит в Лондон за последние 20 лет.

«Хочу вас пригласить посетить Украину, когда вам будет удобно, в ближайшее время. Мы считаем, что у вас будет возможность посетить Украину», — сказал Порошенко.

Премьер Великобритании отметила поддержку территориальной целостности Украины.

Ранее президент Украины выступил в Королевском институте международных отношений в Лондоне, встретился с представителями бизнеса Великобритании и депутатами парламента.

Также глава государства возложил цветы к Мемориалу неизвестного солдата в Вестминстерском аббатстве и почтил память погибших в результате теракта у парламента Великобритании в марте 2017 г.

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