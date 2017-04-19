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18:18 (мск), источник: РИА Новости

ГД одобрила в первом чтении увеличение пенсионного возраста чиновников

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду одобрила в первом чтении законопроект о возможности продления до 70 лет предельного возраста пребывания на государственной службе для региональных чиновников.

Источник: РИА Новости

Соответствующие поправки предлагается внести в статью 25−1 закона «О государственной гражданской службе РФ». Сейчас законодательством предусмотрена возможность продления до 70 лет предельного возраста нахождения на госслужбе лишь для федеральных чиновников.

«Федеральная гражданская служба и гражданская служба субъектов являются одним видом государственной службы, для обеспечения успешного функционирования деятельности государственных органов законопроектом предлагается предоставить право на продление срока пребывания на гражданской службе субъектов до 70 лет государственным гражданским служащим субъектов РФ, замещающим должности гражданской службы категории “руководители”, относящиеся к высшей группе должностей, назначившему их на должность государственному органу или соответствующему должностному лицу», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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