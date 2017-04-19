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18:14 (мск), источник: Sputnik.md

Приднестровские пенсионеры получат помощь из России

Глава правительства непризнанного Приднестровья Александр Мартынов сообщил о поступлении в регион очередного транша гуманитарной помощи из России. Денежная помощь предназначена для выплаты надбавок к пенсиям.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЁВ, 19 апр — Sputnik. Глава правительства непризнанного Приднестровья Александр Мартынов заявил, что приднестровским пенсионерам помогут финансово.

«Мы знаем, что пенсионеры ждут эти средства. Они для них очень существенны. Поэтому, пожалуйста, не затягивайте с этим и в ближайшее время приступайте к выплатам», — сказал премьер непризнанного региона на совещании, обращаясь к министру по социальной защите и труду Елене Куличенко.

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Она заверила, что уже разработан механизм, согласно которому пенсионерам будут произведены выплаты.

«Транш поступил на первое полугодие, поэтому пенсионеры, которые сейчас будут получать одновременно с пенсией, получат выплаты за январь, февраль, март и апрель месяц, то есть за четыре месяца», — сообщила Куличенко. По ее словам, в этом году надбавка составит 150 приднестровских рублей (13 долларов).

Россия оказывает финансовую помощь Приднестровью с 2006 года. Свыше 140 тысяч пенсионеров непризнанной республики получают ежемесячно доплату за счет гуманитарной помощи из России. Ежемесячную доплату получают пенсионеры, достигшие 60-летнего (мужчины) и 55-летнего (женщины) возраста, независимо от гражданства.

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