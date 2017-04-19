Рева сообщил, когда украинцам ожидать монетизацию субсидий
Министр соцполитики Андрей Рева прогнозирует, что монетизация субсидий на оплату услуг ЖКУ для населения может быть проведена не ранее, чем через 3−4 года.
Министр соцполитики Андрей Рева прогнозирует, что монетизация субсидий на оплату услуг ЖКУ для населения может быть проведена не ранее, чем через 3−4 года.
Монетизация субсидий на оплату
«В наших реалиях, я считаю, это (монетизация субсидий для населения — прим.ред) может быть через 3−4 года», — сказал министр.
По словам Ревы, на данном этапе государству будет сложно обеспечить оперативное открытие 7 млн банковских счетов для монетизации получателям субсидий. Кроме того, с учетом высоких цен на
Как сообщалось ранее, 18 марта текущего года