Рева сообщил, когда украинцам ожидать монетизацию субсидий

Монетизация субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг для населения может быть проведена не ранее, чем через 3−4 года, поскольку эта процедура сопряжена со значительными технологическими трудностями. Об этом сообщил журналистам министр социальной политики Андрей Рева после заседания правительства в среду.

«В наших реалиях, я считаю, это (монетизация субсидий для населения — прим.ред) может быть через 3−4 года», — сказал министр.