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10:26 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

С рабочим визитом Нижний Новгород посетил заместитель генпрокурора России Сергей Зайцев

В регионах Приволжья за прошлый год почти на 40% увеличилось количество сообщений о преступлениях в сфере автострахования. Такие данные сегодня привел заместитель генпрокурора России Сергей Зайцев в ходе межведомственного совещания руководителей правоохранительных органов регионов ПФО.

В регионах Приволжья за прошлый год почти на 40% увеличилось количество сообщений о преступлениях в сфере автострахования. Такие данные 19 апреля привел заместитель генпрокурора России Сергей Зайцев в ходе межведомственного совещания руководителей правоохранительных органов регионов ПФО. Если в 2015 году зарегистрировано 1230 таких нарушений закона, то в 2016 году — уже две тысячи. Участники совещания отметили, что значительный объем рынка ОСАГО привлекает внимание большого числа недобросовестных лиц. Правоохранительные органы выявляют многочисленные факты инсценировки дорожно-транспортных происшествий, страхования «задним числом», завышения размера причиненного ущерба.

Сергей Зайцев, заместитель генерального прокурора Российской Федерации: «Деятельность правоохранительных органов не в полной мере отвечает складывающейся обстановке: диалог не налажен со страховыми компаниями, отмечается отсутствие надлежащего межведомственного взаимодействия, отмечаются случаи волокиты при рассмотрении дел, незаконных решений об отказе в возбуждении уголовного дела. В том числе при наличии явных признаков преступления».

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