Порошенко прокомментировал решение Международного суда ООН в Гааге
Президент Украины Петр Порошенко надеется на положительное для Киева решение судебной инстанции после рассмотрения указанных исков.
Президент Украины Петр Порошенко надеется на положительное для Киева решение судебной инстанции после рассмотрения указанных исков.
Президент Украины Петр Порошенко считает важным признание исков Украины против России юрисдикцией Международного суда ООН в Гааге и надеется на положительное для Киева решение судебной инстанции после рассмотрения этих дел.
«Сегодняшнее решение в Гааге является многообещающим, когда по обоим судебным искам судом была признана юрисдикция Международного суда в Гааге. Мы уверены в том, что сегодня мы на правильном пути и надеемся на успешное рассмотрение указанных исков», — сказал Порошенко журналистам в Лондоне в среду.