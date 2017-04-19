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19:23 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Порошенко прокомментировал решение Международного суда ООН в Гааге

Президент Украины Петр Порошенко надеется на положительное для Киева решение судебной инстанции после рассмотрения указанных исков.

Источник: Telegraf.com.ua

Президент Украины Петр Порошенко считает важным признание исков Украины против России юрисдикцией Международного суда ООН в Гааге и надеется на положительное для Киева решение судебной инстанции после рассмотрения этих дел.

«Сегодняшнее решение в Гааге является многообещающим, когда по обоим судебным искам судом была признана юрисдикция Международного суда в Гааге. Мы уверены в том, что сегодня мы на правильном пути и надеемся на успешное рассмотрение указанных исков», — сказал Порошенко журналистам в Лондоне в среду.

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