ГД одобрила в первом чтении уголовное наказание за создание «групп смерти»

Документ дополняет Уголовный кодекс новыми статьями 110.1 «Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства», 110.2 «Организация деятельности, сопряженной с побуждением граждан к совершению самоубийства» и 151.5 «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего». Максимальное наказание за эти составы может составить до шести лет лишения свободы.

Законопроект был внесен в Госдуму 9 марта вице-спикером палаты Ириной Яровой (ЕР). Документ дополняет Уголовный кодекс статьей об организации деятельности, сопряженной с побуждением к совершению самоубийства.

Кроме того, в УК предлагается внести поправки, ужесточающие наказание за доведение до самоубийства или до покушения на самоубийство — до шести лет лишения свободы.

Кроме того, в УК предлагается внести поправки, ужесточающие наказание за доведение до самоубийства или до покушения на самоубийство — до шести лет лишения свободы.

В том числе статью 110 УК предлагается дополнить частью второй, предусматривающей повышенную ответственность за эти деяния, совершенные в отношении несовершеннолетнего или заведомо беспомощного, в отношении беременной женщины, в отношении двух или более лиц, а также совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, в публичном выступлении СМИ или в интернете. В таком случае максимальное наказание может составить до восьми лет лишения свободы.

Примечанием к проектируемой статье 110.2 предусмотрен механизм освобождения от уголовной ответственности в случаях добровольного отказа от противоправной деятельности и способствования раскрытию преступлений этой категории.