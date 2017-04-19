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19:06 (мск), источник: РИА Новости

ГД одобрила в первом чтении уголовное наказание за создание «групп смерти»

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Госдума приняла в среду в первом, базовом чтении законопроект о введении уголовной ответственности за склонение детей к суициду и организацию так называемых «групп смерти» в социальных сетях с максимальным наказанием в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Источник: РИА Новости

Законопроект был внесен в Госдуму 9 марта вице-спикером палаты Ириной Яровой (ЕР). Документ дополняет Уголовный кодекс статьей об организации деятельности, сопряженной с побуждением к совершению самоубийства.

Документ дополняет Уголовный кодекс новыми статьями 110.1 «Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства», 110.2 «Организация деятельности, сопряженной с побуждением граждан к совершению самоубийства» и 151.5 «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего». Максимальное наказание за эти составы может составить до шести лет лишения свободы.

Кроме того, в УК предлагается внести поправки, ужесточающие наказание за доведение до самоубийства или до покушения на самоубийство — до шести лет лишения свободы.

В том числе статью 110 УК предлагается дополнить частью второй, предусматривающей повышенную ответственность за эти деяния, совершенные в отношении несовершеннолетнего или заведомо беспомощного, в отношении беременной женщины, в отношении двух или более лиц, а также совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, в публичном выступлении СМИ или в интернете. В таком случае максимальное наказание может составить до восьми лет лишения свободы.

Примечанием к проектируемой статье 110.2 предусмотрен механизм освобождения от уголовной ответственности в случаях добровольного отказа от противоправной деятельности и способствования раскрытию преступлений этой категории.

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