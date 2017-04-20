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09:33 (мск), источник: РИА Новости

Россия готова возобновить малое приграничное движение с Польшей

ВАРШАВА, 19 апр — РИА Новости. Россия готова возобновить малое приграничное движение с Польшей, заявил директор третьего европейского департамента МИД России Сергей Нечаев журналистам в Варшаве в среду.

Источник: РИА Новости

В столице Польши состоялись российско-польские межмидовские консультации.

«Мы сказали, что когда соглашение о малом приграничном сообщении между Калининградской областью и северо-восточными воеводствами Польши работало, — это был весьма удачный практический пример двустороннего сотрудничества, пример, который был действительно таким маяком, в том числе и в общеевропейском контексте в работе с регионами», — сказал Нечаев.

«Поэтому нам было совершенно непонятно, почему летом прошлого года наши польские коллеги, не посоветовавшись с нами предварительно, буквально за несколько дней до вступления в силу их нового распоряжения прекратили в одностороннем прядке это малое приграничное сообщение, на что мы, разумеется, были вынуждены реагировать адекватно и зеркально», — добавил он.

Директор департамента отметил, что российская сторона не видит «убедительных аргументов и логики в объяснении наших польских коллег, почему это происходит». «Нам представляется, что от этого пострадали рядовые граждане по обе стороны границы, которые использовали этот льготный режим для решения своих практических житейских проблем и все были весьма довольны. Теперь этот канал перекрыт», — сказал он.

«Мы сказали нашим коллегам, что если все-таки здравомыслие на польской стороне восторжествует и польское руководство решит восстановить этот режим, мы отнесемся к этому благожелательно и адекватно», — заключил дипломат.

Соглашение между Москвой и Варшавой о порядке местного приграничного передвижения вступило в силу в июле 2012 года. С российской стороны под действие документа попадает вся Калининградская область, с польской — часть территорий Варминьско-Мазурского и Поморского воеводств. Оформив карточки МПП в консульских учреждениях, жители приграничных регионов имели право на многократный въезд и пребывание.

В июле 2016 года Польша решила приостановить действие соглашения. Россия приняла адекватные меры.

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