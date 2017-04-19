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19:55 (мск), источник: РИА Новости

В России разработали проект о блокировке анонимайзеров и VPN-сервисов

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Законопроект, предусматривающий введение запрета на использование информационных систем и программ, позволяющих пользователям обходить блокировку сайтов с запрещенным контентом, разработан в РФ, следует из имеющегося в распоряжении РИА Новости текста проекта.

Источник: Reuters

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, сложившаяся с 2012 года практика ограничения доступа к запрещенным интернет-сайтам в РФ продемонстрировала недостаточную эффективность.

На операторов поисковых систем не возложена обязанность прекращать выдачу ссылок на заблокированные сайты, а посетить их сейчас можно с помощью технологий, которые направляют трафик российских интернет-пользователей через зарубежные серверы, анонимные прокси-серверы (так называемые анонимайзеры — ред.), виртуальные частные сети (VPN-сервисы) и так далее.

Запретить и штрафовать

Поэтому авторы проекта предлагают запретить использование на территории РФ этих систем, предоставляющих доступ к запрещенным сайтам. При этом авторы документа оставляют возможность использования таких сервисов: для этого их владельцам надо предоставить доступ к реестру запрещенных сайтов Роскомнадзора, чтобы они добровольно включали такие ресурсы и в свои «черные списки». Если же владельцы сервисов откажутся сотрудничать, предусмотрены и меры административного принуждения — блокировка.

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По мнению авторов проекта, подобный механизм нужен для предотвращения распространения запрещенной информации, экстремистских материалов, нарушения исключительных прав. При этом механизм не исключает возможности последующего обжалования таких решений в судебном порядке.

Кроме того, законопроект обязывает поисковые системы прекращать выдачу ссылок на сайты, заблокированные в России за распространение незаконной информации. За это предусмотрен и штраф — 500−700 тысяч рублей.

Источник на рынке сообщил РИА Новости, что законопроект разработан экспертами, близкими к Медиакоммуникационному союзу (МКС). Представитель МКС сказала, что союз не участвует в разработке проекта и не знаком с его текстом, хотя слышал, что такая работа экспертами отрасли ведется.

Ранее в среду газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщала, что автор проекта — Роскомнадзор, но подготовлен он по инициативе Совбеза РФ. В Роскомнадзоре РИА Новости уже сообщили, что ничего не знают о данном проекте.

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