В России разработали проект о блокировке анонимайзеров и VPN-сервисов

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, сложившаяся с 2012 года практика ограничения доступа к запрещенным интернет-сайтам в РФ продемонстрировала недостаточную эффективность.

На операторов поисковых систем не возложена обязанность прекращать выдачу ссылок на заблокированные сайты, а посетить их сейчас можно с помощью технологий, которые направляют трафик российских интернет-пользователей через зарубежные серверы, анонимные прокси-серверы (так называемые анонимайзеры — ред.), виртуальные частные сети (VPN-сервисы) и так далее.

Запретить и штрафовать

Поэтому авторы проекта предлагают запретить использование на территории РФ этих систем, предоставляющих доступ к запрещенным сайтам. При этом авторы документа оставляют возможность использования таких сервисов: для этого их владельцам надо предоставить доступ к реестру запрещенных сайтов Роскомнадзора, чтобы они добровольно включали такие ресурсы и в свои «черные списки». Если же владельцы сервисов откажутся сотрудничать, предусмотрены и меры административного принуждения — блокировка.