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19:51 (мск), источник: Интерфакс

В Каракасе началась масштабная акция протеста оппозиции

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU — В столице Венесуэлы Каракасе оппозиция начала массовую акцию протеста против президента страны Николаса Мадуро, названную «Матерью всех маршей», сообщает в среду американский телеканал Fox News.

Источник: AFP 2017

Согласно данным телеканала, протестующие начали шествия из 26 точек столицы по направлению к зданию местного Управления по правам человека. Демонстранты намерены добиться полного восстановления прав парламента Венесуэлы, большинство членов которого являются представителями оппозиции, установления графика проведения выборов нового президента страны, а также начала процесса восстановления экономики Венесуэлы.

Ранее лидер оппозиции Энрике Каприлес заявил, что оппозиция не остановится, пока в стране не пройдут выборы президента.

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В сообщении телеканала отмечается, что протесты в Венесуэле продолжаются уже на протяжении более двух недель, за это время шесть человек погибли, десятки получили ранения, а более 200 были задержаны в результате демонстраций в этом месяце.

Венесуэльская оппозиция обвиняет президента страны в диктаторстве, в частности, в игнорировании законов, заключении под стражу политических оппонентов и давлении на судебные органы. Оппозиция также винит Мадуро в экономических проблемах страны, богатой нефтью.

Однако сам президент заявляет, что его правительство является жертвой экономической войны, которую крупный бизнес ведет против его администрации.

Ранее Верховном суд Венесуэлы объявил, что берет на себя функции парламента страны, что вызвало критику оппозиции, располагающей большинством мест в парламенте. Оппозиционеры назвали подобные действия властей «госпереворотом». Кроме того, это решение суда привело к росту международного давления на президента Венесуэлы.

Комментарии
3
лото лоторея
Гос деп работает плотненько по всему миру. Вот и майданчики пошли в Ю. Америке косяком. Ну а дальше как у хохлов - нищета , еще большая коррупция, отсутствие всяких прав....
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лото лоторея
"саморуков - рукоблудов" имеешь в виду США как главного диктатора мирового порядка???
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Сергей Саморуков
Диктаторов вон!
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