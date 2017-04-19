В Каракасе началась масштабная акция протеста оппозиции

Ранее лидер оппозиции Энрике Каприлес заявил, что оппозиция не остановится, пока в стране не пройдут выборы президента.

Согласно данным телеканала, протестующие начали шествия из 26 точек столицы по направлению к зданию местного Управления по правам человека. Демонстранты намерены добиться полного восстановления прав парламента Венесуэлы, большинство членов которого являются представителями оппозиции, установления графика проведения выборов нового президента страны, а также начала процесса восстановления экономики Венесуэлы.

В сообщении телеканала отмечается, что протесты в Венесуэле продолжаются уже на протяжении более двух недель, за это время шесть человек погибли, десятки получили ранения, а более 200 были задержаны в результате демонстраций в этом месяце.

Венесуэльская оппозиция обвиняет президента страны в диктаторстве, в частности, в игнорировании законов, заключении под стражу политических оппонентов и давлении на судебные органы. Оппозиция также винит Мадуро в экономических проблемах страны, богатой нефтью.

Однако сам президент заявляет, что его правительство является жертвой экономической войны, которую крупный бизнес ведет против его администрации.

Ранее Верховном суд Венесуэлы объявил, что берет на себя функции парламента страны, что вызвало критику оппозиции, располагающей большинством мест в парламенте. Оппозиционеры назвали подобные действия властей «госпереворотом». Кроме того, это решение суда привело к росту международного давления на президента Венесуэлы.