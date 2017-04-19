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20:19 (мск), источник: Sputnik.by

Семашко: Беларусь выходит из кризиса

Вице-премьер сослался на данные Организации Объединенных наций, свидетельствующие об улучшениях в экономике республики.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 19 апр — Sputnik. Беларусь выходит из кризиса и последующей после него рецессии, заявил вице-премьер республики Владимир Семашко.

В среду заместитель главы белорусского правительства побывал на презентации новинок коммунальной спецтехники, организованной на площадке ОАО «МАЗ». Семашко обратил внимание, что по результатам первого квартала этого года промышленность сработала на 104,3%.

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«Это хороший показатель, хотя были годы с более высокими показателями. По данным ООН, в общемировом промышленном производстве доля Беларуси выросла с 0,049% до 0,113% — рост произошел в 2,3 раза», — заявил Семашко, слова которого приводит пресс-служба правительства.

В качестве примера он привел Минский автомобильный завод, где, по сравнению, с прошлым годом растет темп роста производства. В 2016 году в действующих ценах темп роста составил 130%, в первом квартале текущего года — 172%, по ИФО (индексу физических объемов) — на уровне 137%. «Это говорит о том, что экономика Беларуси поднимается, и этим моментом надо воспользоваться, чтобы вернуться на те рынки, где мы стабильно работали, укрепляться на них, а также осваивать новые», — добавил Семашко.

Он также обратил внимание, что белорусская экономика открытая. «Поэтому более 70% произведенного ВВП мы должны продавать на экспорт. В этом случае страна будет обеспечена финансовыми ресурсами для покупки необходимого сырья. Поэтому когда мы осваиваем новую технику, мы ставим задачу экспортировать более 50%», — сказал он.

Основными преимуществами белорусской техники вице-премьер назвал доступную цену, надежность, качество и функциональные возможности.

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