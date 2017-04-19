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20:25 (мск), источник: ТАСС

Генсек ООН назначил россиянина одним из своих помощников

ООН, 19 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил россиянина Александра Зуева своим помощником по вопросам правопорядка и органов законности.

Об этом объявил в среду журналистам официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

По его словам, Зуев, работающий в структуре ООН с 1990 года, сменит Дмитрия Титова, который занимал пост помощника генсека последние 10 лет.

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