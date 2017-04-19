Генсек ООН назначил россиянина одним из своих помощников
ООН, 19 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил россиянина Александра Зуева своим помощником по вопросам правопорядка и органов законности.
ООН, 19 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил россиянина Александра Зуева своим помощником по вопросам правопорядка и органов законности.
Об этом объявил в среду журналистам официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
По его словам, Зуев, работающий в структуре ООН с 1990 года, сменит Дмитрия Титова, который занимал пост помощника генсека последние 10 лет.