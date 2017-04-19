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20:12 (мск), источник: РБК - Украина

Оболонский суд Киева вызвал Януковича на заседание 4 мая

Оболонский райсуд Киева вызывает бывшего президента Украины Виктора Януковича в качестве обвиняемого на заседание 4 мая 2017 года. Соответствующая повестка о вызове в суд опубликована на портале «Судебная власть Украины».

Источник: Reuters

«Оболонский райсуд Киева вызывает вас как обвиняемого на 10:00 4 мая 2017 года в деле по обвинению Януковича Виктора Федоровича в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 437 УК Украины», — говорится в документе.

Напомним, ранее сообщалось, что суд назначил дату рассмотрения дела о госизмене Януковича на 4 мая. Кроме того, стало известно, что дело Януковича рассмотрят те же судьи, что вынесли приговор бойцам «Торнадо». Отметим, распределение судей при рассмотрении дел производится с помощью специальной автоматизированной системы. По словам генерального прокурора Украины Юрия Луценко, дело экс-президента может рассмотреть состав суда присяжных.

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